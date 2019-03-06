2018’i rekorla kapattı 8 bin kişiyi işe alacak

Geçen yılı rekor büyüme ve rekor doluluk oranıyla kapatan THY, bu yıl 17 iştirak dahil toplam 8 bin kişiyi işe almayı planlıyor. 2018 rakamlarını ve 2019 hedeflerini paylaşmak üzere sohbet toplantısı düzenleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, sadece THY’nin 3 bin 200 yeni istihdam sağlayacağını belirterek “17 iştirakimizle birlikte toplam alacağımız eleman sayısı 8 bini bulacak. İştiraklerimizden sadece TGS ise 1.100 kişi alacak. Bu kişiler yeni havalimanında yolcuya yol göstermek için alınacak. Yönlendirme yapacak. Yolcu başını kaldırdığında adamımızı görecek” dedi. Aycı bu kişiler için henüz bir görev tanımlaması yapmadıklarını belirtti.

1.2 MİLYON $ KÂR

Aycı “2018’de 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet kârı gerçekleştirdik. Net karımız 2.5 kat artarak 723 milyon dolar oldu. Hem yolcu hem de kargo gelirlerini önemli ölçüde arttırmayı başardık. Bu başarılı performansı ile yıllık satış geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 12.9 milyar dolara ulaştı” açıklamasını yaptı.

THY’nin 2018 yılında yüksek karlı havayolları arasındaki konumunu koruduğunu anlatan İlker Aycı “Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) tarafından yayınlanan istatistiklere göre 2018 yılında global havacılık sektöründe kapasite yüzde 6, talep ise yüzde 6.5 oranında artmıştır. Bu dönemde 75 milyon yolcu taşıyan THY’nin yolcu sayısı yüzde 10, kapasitesi yüzde 5, talep ise yüzde 9 arttı. 2018 yılında toplam yolcu doluluk oranı 2.8 puanlık artış ile yüzde 81.9’luk rekor doluluğa ulaştı” dedi. Halen 60 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Aycı “2018 yılı içerisinde açılan hatlarla birlikte 124 ülkede, 49’u yurtiçi, 257’si yurtdışı olmak üzere toplam 306 noktaya uçuyoruz” dedi. Aycı bu yıl içinde 10 yeni hat daha açacaklarını söyledi. Halen 332 uçaklık filoları bulunduğunu belirten Aycı filonun en son teknolojiye sahip, çevreye duyarlı yeni nesil uçak siparişleriyle 2023 yılında 476’ya ulaşacağını anlattı.