2018’i rekorla kapattı 8 bin kişiyi işe alacak
THY geçen yılı rekor büyüme ve doluluk oranıyla kapatırken net kârını da 2.5 kat artırdı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı “Büyümeye bağlı olarak 17 iştirakimizle birlikte bu yıl toplam 8 bin kişiyi işe alacağız” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Geçen yılı rekor büyüme ve rekor doluluk oranıyla kapatan THY, bu yıl 17 iştirak dahil toplam 8 bin kişiyi işe almayı planlıyor. 2018 rakamlarını ve 2019 hedeflerini paylaşmak üzere sohbet toplantısı düzenleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, sadece THY’nin 3 bin 200 yeni istihdam sağlayacağını belirterek “17 iştirakimizle birlikte toplam alacağımız eleman sayısı 8 bini bulacak. İştiraklerimizden sadece TGS ise 1.100 kişi alacak. Bu kişiler yeni havalimanında yolcuya yol göstermek için alınacak. Yönlendirme yapacak. Yolcu başını kaldırdığında adamımızı görecek” dedi. Aycı bu kişiler için henüz bir görev tanımlaması yapmadıklarını belirtti.
1.2 MİLYON $ KÂR
Aycı “2018’de 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet kârı gerçekleştirdik. Net karımız 2.5 kat artarak 723 milyon dolar oldu. Hem yolcu hem de kargo gelirlerini önemli ölçüde arttırmayı başardık. Bu başarılı performansı ile yıllık satış geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 12.9 milyar dolara ulaştı” açıklamasını yaptı.
THY’nin 2018 yılında yüksek karlı havayolları arasındaki konumunu koruduğunu anlatan İlker Aycı “Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) tarafından yayınlanan istatistiklere göre 2018 yılında global havacılık sektöründe kapasite yüzde 6, talep ise yüzde 6.5 oranında artmıştır. Bu dönemde 75 milyon yolcu taşıyan THY’nin yolcu sayısı yüzde 10, kapasitesi yüzde 5, talep ise yüzde 9 arttı. 2018 yılında toplam yolcu doluluk oranı 2.8 puanlık artış ile yüzde 81.9’luk rekor doluluğa ulaştı” dedi. Halen 60 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Aycı “2018 yılı içerisinde açılan hatlarla birlikte 124 ülkede, 49’u yurtiçi, 257’si yurtdışı olmak üzere toplam 306 noktaya uçuyoruz” dedi. Aycı bu yıl içinde 10 yeni hat daha açacaklarını söyledi. Halen 332 uçaklık filoları bulunduğunu belirten Aycı filonun en son teknolojiye sahip, çevreye duyarlı yeni nesil uçak siparişleriyle 2023 yılında 476’ya ulaşacağını anlattı.
2019’DA AÇILMASI BEKLENEN HATLAR
Marakeş - Fas
Şarjah – Birleşik Arap Emirlikleri
Port Sudan - Sudan
Denpasar - Bali
Mexico City / Cancun - Meksika
Uşak - Türkiye
Rovaniemi - Finlandiya
Luxor - Mısır
Port Harcourt - Nijerya
Port Noire - Kongo Cumhuriyeti
TAŞINMA DIŞINDA BAŞKA GÜNDEMİMİZ YOK
İlker Aycı, İstanbul Havalimanı’na nisanda yapılacak taşınma ile ilgili de “Bizim görevimiz yolcunun yeni havalimanında mutlu olması. Uçağı kaçırsa bile belli bir süre suiistimale uğramadan yolcuya kolaylık tanıyacağız” dedi. İlker Aycı yolcuyu mağdur etmeyeceklerini belirtti. İstanbul Havalimanı’ndan hisse alımı konusundaki soruya Aycı “Dikkatimizi dağıtmak istemiyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak oraya yüzümüzün akıyla taşınmak istiyoruz. Başka gündemimiz yok” yanıtını verdi.
İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ COĞRAFYA BİZE LİDER OLMAYI EMREDİYOR
Turkish Cargo’nun dünyanın en hızlı büyüyen kargo şirketi olduğunu anlatan Aycı “Coğrafyamız bize lider olmayı emrediyor” dedi. Aycı “Turkish Cargo, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1.4 milyon tonun üzerinde kargo taşıdı. Kargo gelirleri de taşınan kargoya benzer şekilde yüzde 25’lik artış ile 1.6 milyar dolara ulaştı. Turkish Cargo, dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcılarından biri olma hedefi ile çalışmalarını sürdürmekte” dedi. Aycı bu amaç doğrultusunda İstanbul Havalimanı’nda 2 milyon ton kapasiteyle dünyanın en büyük yekpare kargo binasını inşa ettiklerini söyledi. İlker Aycı hedeflerinin kargoda 2023’te ilk 5’e girmek olduğun anlattı.
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