2019 Agi asgari ücret tablosu maaşlar ne kadar? (AGİ hesaplama brüt net kaç TL?)

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2019 asgari ücret ne kadar olduğu ve AGİ hesaplamalamalrın brüt net tutarları merak ediliyor. Bakanlıktan asgari ücrete yapılan zam oranları açıklandı. Açıklamada, yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarların da belirlendiği kaydedilerek, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücretli bir işçinin alacağı maaş tutarlarını asgari ücret AGİ hesaplamaları ve ücret tablosu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi. 2019 AGİ tablosu asgari ücret miktarı beli oldu. AGİ rakamları tutarları asgari ücretten ayrı hesaplanıyor. Yeni rakam, son 33 yılda dördüncü defa işçi, işveren ve hükümet tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak açıklandı. Yeni rakam, son 33 yılda 4'üncü defa işçi, işveren ve hükümet tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yaptığı son toplantıyla açıklanan rakam, son 33 yılda 4'üncü defa işçi, işveren ve hükümet tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte 7'den 70'e tüm çalışanların maaşında da oynama oldu. Enflasyon oranının da üzerinde zam yapılan asgari ücret ile birlikte sigortalı tüm çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de (AGİ) yükselmiş oldu. Asgari ücret 2019 zammının brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olmasının ardından çalışanlar yılbaşında kendilerine yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. Enflasyon oranının yıl sonunda yüzde 20'lerde olması beklenirken, asgari ücrete yapılan yüzde 26,5 oranındaki zam çalışanlarda "yüksek zam" beklentisi oluşturdu.

UZMANLAR ASGARİ ÜCRET ZAMMINI YORUMLADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda "oy birliği" ile alınan zam kararı uzmanlar tarafından da yorumlandı. Uzmanlar işçilerin masadan iyi bir rakamla kalktığını açıklarken, yapılan bu zammın özel sektörü de tetikleyeceğinin altını çizdi.

AGİ DE YÜKSELDİ

Asgari ücretle birlikte asgari geçim indirimimde de (AGİ) artış yaşandı. Buna göre yeni yılla birlikte bir kişi bekarsa ya da evli eşi çalışıyor ve çocuğu yoksa AGİ 191,85 TL oldu.

YÜZDE 26,06 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyonun belirlediği yeni asgari ücret rakamını Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda açıkladı.

Bakan Selçuk, buradaki konuşmasında, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 6 Aralık'ta ilk toplantısını yaptığını hatırlattı.

Yapılan yüzde 26,06 oranındaki artışla brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak açıklanan bu rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.

Yeni yılda brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olacak asgari ücrette, 358 lira 18 kuruş SGK primi, 134 lira 32 kuruş gelir vergisi, 19 lira 42 kuruş damga vergisi ve 25 lira 58 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri söz konusu olacak.

İşverene maliyeti

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 558 lira 40 kuruşu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşu SGK işveren primi ve 51 lira 17 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 6 lira 12 kuruş şeklinde hesaplandı.

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 191 lira 88 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 230 lira 26 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 259 lira 4 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 287 lira 82 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 326 lira 20 kuruş."

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan yüzde15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır.

Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için yüzde50'si, çalışmayan eşi için yüzde10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde7,5'u, 3. çocuk için yüzde10'u ve sonraki çocukların her biri için ise yüzde5'i esas alınır. Bu oranların toplamı yüzde85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı yüzde50 + yüzde10 + yüzde7,5 + yüzde7,5 + yüzde10 = yüzde85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.