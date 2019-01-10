2019 ASDEP 4000 personel memur alım başvuru şartları ASDEP personel alım ne zaman

2019 yılında yayımlanması beklenen ASDEP alımları ne zaman yapılacak, ilanlar ne zaman yayımlanacak? İşte adayların merakla beklediği o ilanın detayları... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada " Programla, hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olması, sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet sağlanacaktır. Şu ana kadar 3.000 ASDEP personeli istihdam edilmiştir. Önümüzdeki dönemde 4.000 personelin daha istihdam edilmesi, mevzuat altyapısının ve belli bir aşamaya gelinen bilgi işlem altyapısının tamamlanmasıyla Programın ülke çapında etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. " ifadeleri kullanılmıştı. ASDEP yani Aile Sosyal Destek Programı, sosyal yardm ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan bu sürecin tüm aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören bir programdır.

Bakan net bir açıklama yapmamıştı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından TBMM komisyonunda yapılan konuşmada, asdep alımlarıyla alakalı bir tarih verilmemiş " ASDEP görevlilerimiz ile bugüne kadar 1 milyonu aşkın hanede yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızla görüşme yaptık. Hem sosyal hizmet merkezi sayımızı hem de ASDEP personel sayımızı artırarak hizmetlerimizi daha da yaygınlaştırmaya ve ziyaret edilen hane sayısını 2019 yılında muhtarlarımızın da desteğini alarak 2 milyonun üstüne çıkaracağız." şeklinde konuşmuştu. Adaylar ilan bekliyor Müjdesi verilen asdep ilanları konusunda adaylar ilanın yayımlanmasını beklediklerini, verilen müjdenin yerine getirilmesini istediklerini belirterek bizlere ulaştılar. Bizler de onların sesini duyurmaya çalışmak amacıyla bu haberimizi ulaştırıyoruz. ASDEP personel alımlarıyla alakalı süreçleri takip ediyor, sizlere aktarıyor olacağız. ASDEP Personeli Çalışma Koşulları ASDEP Personelinin çalışma süresinin 5 saati Cumartesi olmak üzere, haftalık 45 saattir. Bazı illerde ise günlük 1 saat fazla mesai yaparak 5 iş günü de olmaktadır. Bulundukları il mülki idare sınırları içerisinde çalışacak olan ASDEP danışma görevlilerinin, il mülki idare sınırları dışında da çalışma durumları olabilecektir. Danışma görevlileri, vatandaşlara yönelik sosyal hizmet ve yardımların, yerindelik ilkesine uygun şekilde yerine getirilmesi için vatandaşların sosyal ve ekonomik durumlarını incelemek ve değerlendirmek, görüşme sırasında inceleme ve gözlemlerde bulunmak, notları ve verileri işlemekle sorumludur. Aile bireylerinin ihtiyacına ilişkin durumunu incelemek ve ihtiyaç duyulan hizmet veya destek ile ilgili gerekli yönlendirmelerde bulunarak, rehber olmak bir diğer görevidir. Personelin servis ve yemek ihtiyacı da karşılanacaktır. ASDEP Danışma Görevlisi Maaşları ASDEP Görevlisine, ihale tarihinde yürürlükte bulunan "Brüt asgari ücretin % 110 (yüzde yüz on) fazlası oranında aylık ücret ödemesi yapılacaktır." 2017 yılı için 3.730,75 TL aylık ücret olacağını hesaplıyoruz. Fakat Asdep çalışanları Taşeron olarak çalıştığı için illere göre aldıkları net maaşlar 3 bin 300 ile 3 bin 700 tl arası değişmektedir. Bunun dışında il mülki idare sınırları dışında çalışacak ASDEP görevlilerine harcırah kanununa göre, günlük harcırah ödemesi almakta ve maaşları 4 bin tl ye varmaktadır.