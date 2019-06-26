‘İŞKUR iş ilanları sorgulama işlemi nasıl yapılır? İŞKUR iş ilanları başvuruları nedir?’ sorularına iş arayan vatandaşlar tarafından tanıt aranıyor. Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Turizm Ve Otelcilik Elemanı, Makineci (Dikiş), Güvenlik Görevlisi, Elektrikçi (Genel), Büro Memuru (Genel), Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olmak için iş arayanlar İŞKUR iş ilanlarının nasıl yapılacağını arama motorlarında araştırıyor. Ancak sorgulama yaptıktan sonra detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapabilmek için İŞKUR'un internet sayfasına üye olmak gerekiyor. Üyeliği E Devlet bilgilerinizi kullanarak da yapabilirsiniz. Aktif işçi arayan mesleklerin listesini https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/AcikIsMeslek.aspx bağlantısından görebilirsiniz. İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz. Ancak işsizlik ödeneği alanların iş bulmaları halinde ödeneği kesilmektedir. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

İŞKUR’DA EN ÇOK ALIM YAPAN KADROLAR

Aktif işçi arayan mesleklerin listesini https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/AcikIsMeslek.aspx bağlantısından görebilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI SORGULAMA

İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz. İŞKUR sadece bir ile hizmet vermediği için iş arama işleminizi hızlıca yapabilmeniz için açılan sayfada çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan tarihi, işyeri ünvanı, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü ve anahtar kelime yazmanız istenir. Kendinize uygun şartlarla sayfayı doldurduktan sonra sağ alt kısımda bulunan ‘ara’ butonuna basmalısınız. Sayfanın alt kısmında iş ilanları listelenir bu listede iş ilanı başlığı, kaç pozisyonun açık olduğu, iş adresi ve hangi tarihte ilanın yayına verildiği yazar. İlginizi çeken ilana tıklayarak daha kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz. Genellikle bu sayfada işyerinin telefon adres gibi detaylı bilgilerinin yanı sıra iş için önerilen ücret, başvuru sayısı, çalışma şekli, işveren statüsü ve sayfanın görüntülenme sayısı yazar. Eğer şartlar size uygunsa sayfanın alt kısmında bulunan ‘Başvur’ kısmına tıklayarak iş başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIYORSANIZ DİKKAT!

1. Haklı bir nedene dayanmaksızın belirtilen tarihe kadar yapılan çağrıya cevap vermeyen veya görüşmeye gitmeyenlerin işsizlik ödeneği kesilmektedir.

2. Önerilen işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödeneği kesilmekte tekrar başlatılmamaktadır.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.