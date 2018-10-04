2019 konutta eleme yılı olacak

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Türkiye’de gayrimenkul sektöründe yeterlilik şartlarının oluşturulması gerektiğini söyledi. Türkiye’de 7.5 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini, köyden kente 5 yılda 11 milyon kişinin göçeceğini hatırlatan Yılmaz, “Tam da bu potansiyel sebebiyle gayrimenkul sektöründe sermaye, teknik ve metrekare yeterlilik şartları artık oluşturulması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Rusya’da bir Türk şirketi ile karşılaştım. Orada mekanik, tesisat işleri yapıyor ve 12 milyon dolarlık yeterlilik almış. O kadar iş alabiliyor. İş bitirme performansına göre bu yeterlilik artacak. Türkiye’de de sektörümüzde 25. kata çıkmamış insanların 500-1000 konutluk proje geliştirmemeleri gerekiyor. Mağduriyetlerin de önüne geçmek için yeterlilik şartlarının acilen düzenlenmesine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINA OFİS

Türkiye’de kur dolayısıyla yabancının Türkiye’yi keşfettiğini, satış adedinde cumhuriyet tarihinin yabancıya satış rekorunun kırıldığını hatırlatan Yılmaz, “2017’de yabancıya 4,6 milyar dolarlık satış yapılmıştı. Rakam bu sene 5 milyarı geçer ancak 7 yılda 30 milyar dolar gibi bir rakamı yakalayabiliriz. Yabancıya satışa biraz daha ağırlık vereceğiz. Sürprizlere hazır olun, yurtdışında ofisler açabiliriz. Son iki buçuk yılda 4.600 konut teslim ettik. Bu oldukça önemli bir organizasyon. Seneye Teras Kule ve Validebağ’ın teslimlerine hazırlanıyoruz. Validebağ’ın satışında yüzde 78’ı yakaladık” dedi.