2019 konutta eleme yılı olacak
Dap Holding Başkanı Yılmaz, konut sektörünün iyi gittiğini belirterek 2019’un müteahhitler için eleme yılı olacağını söyledi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Türkiye’de gayrimenkul sektöründe yeterlilik şartlarının oluşturulması gerektiğini söyledi. Türkiye’de 7.5 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini, köyden kente 5 yılda 11 milyon kişinin göçeceğini hatırlatan Yılmaz, “Tam da bu potansiyel sebebiyle gayrimenkul sektöründe sermaye, teknik ve metrekare yeterlilik şartları artık oluşturulması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Rusya’da bir Türk şirketi ile karşılaştım. Orada mekanik, tesisat işleri yapıyor ve 12 milyon dolarlık yeterlilik almış. O kadar iş alabiliyor. İş bitirme performansına göre bu yeterlilik artacak. Türkiye’de de sektörümüzde 25. kata çıkmamış insanların 500-1000 konutluk proje geliştirmemeleri gerekiyor. Mağduriyetlerin de önüne geçmek için yeterlilik şartlarının acilen düzenlenmesine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
YURT DIŞINA OFİS
Türkiye’de kur dolayısıyla yabancının Türkiye’yi keşfettiğini, satış adedinde cumhuriyet tarihinin yabancıya satış rekorunun kırıldığını hatırlatan Yılmaz, “2017’de yabancıya 4,6 milyar dolarlık satış yapılmıştı. Rakam bu sene 5 milyarı geçer ancak 7 yılda 30 milyar dolar gibi bir rakamı yakalayabiliriz. Yabancıya satışa biraz daha ağırlık vereceğiz. Sürprizlere hazır olun, yurtdışında ofisler açabiliriz. Son iki buçuk yılda 4.600 konut teslim ettik. Bu oldukça önemli bir organizasyon. Seneye Teras Kule ve Validebağ’ın teslimlerine hazırlanıyoruz. Validebağ’ın satışında yüzde 78’ı yakaladık” dedi.
BÖYLE FIRSAT GELMEZ
Ziya Yılmaz, gayrimenkul mü dolar mı tartışmalarına da değindi. Uzun vadede gayrimenkulün tüm yatırım araçlarından daha fazla kazandırdığını ilk projesi Şelale Evleri ile açıklayan Yılmaz, “Şu an maliyetlerdeki artışa rağmen, zam yapılmadığı Cumhuriyet tarihinin uygun fiyatlarının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Böyle bir dönem bir daha gelmez. Bu fırsat uzun sürmez. Fiyat artışı kaçınılmaz. Yeni başlayacak orta halli projelerde metrekaresi 10 bin liralara alışmaya başlayacağız” dedi.
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