2019 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayının bitmesiyle milyonlarca vatandaş bu sorulara yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, TÜFE oranlarını açıkladı. TÜFE’deki oranlar kira artış oranlarını da etkiliyor. Kira artış oranlarını merak eden ev sahibi ve kiracılar enflasyondaki gelişmeleri bire bir takip ediyor. Açıklanan verilere göre Türkiye'de Mart döneminde 12 aylık TÜFE oranı 18,70 olmuştu. Bununla birlikte 2019’da Mayıs ayı kira artış oranı da merak edilmeye başlandı. 3 Mayıs 2019 tarihinde Nisan ayı enflasyon oranları açıklanacak. Bununla birlikte kira artış oranları da belli olacak. Açıklandığında haberimizde sizinle paylaşacağız. Haberimizin devamında 2019 Mayıs ayı kira artış oranının ne kadar olduğunu inceleyebilirsiniz. İşte detaylar…

MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Mayıs 2019 tarihinde Nisan ayı enflasyon oranları açıklanacak. Bununla birlikte kira artış oranları da belli olacak.

TÜİK 2019 Nisan Ayı Kira Zam Oranı Ne Kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Mart döneminde 12 aylık TÜFE oranı 18,70 oldu. Yani Mart ayı itibari ile kira sözleşmesi dolan ve Nisan ayı itibari ile zamlı kira ödemeye başlayacak olan kişiler için uygulanacak olan yıllık kira artış oranı yüzde 18,70 olarak uygulanacak.

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TÜFE Nisan 2019 Kira Artış Oranı: % 18,70

Nisan Ayı Kira Artış Oranı Tutarı: 187 Lira

Nisan Ayı Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.187 Lira

KİRAYA NE ZAMAN ZAM YAPILIR?

Taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi maddeleri içerisinde aksini gösteren bir ibare yer almıyorsa kiraya zam 1 yıllık sürenin dolmasının ardından yapılır.

Ülkemizde kira sözleşmesi 1 yıllık düzenlenmekte olup 1 yılın ardından kira sözleşmesi iptal edilmezse yenilenmiş sayılır ve sözleşmenin dolduğu tarihte kira zammı hakkı doğar. Yani kira sözleşmesi üzerinde aksini gösteren bir madde bulunmuyorsa bu durumda ev sahibi kira sözleşmesinin dolması ve sözleşmenin yenilenmesi durumunda kiraya zam yapma hakkına sahiptir.

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

EV SAHİBİ KİRAYA FAZLA ZAM YAPARSA KİRA ARTIŞ ORANINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Ev sahibinin kanuni olarak belirlenen en fazla kira zam oranı üzerinde bir zam yapmayı talep etmesi durumunda kiracının bu zam oranına itiraz etme hakkı bulunuyor.

Bunun için kiracı kira itiraz dilekçesi yazıyor ve mahkemeye başvuruda bulunarak kira tespit davası açıyor. Kira tespit davası ile taraflar ya uzlaşıya gidiyor ya da hakim tarafından bilirkişi raporu talep edilerek kira tutarı belirleniyor.

Örnek Kira Hesaplama Tutarları (MART 2019 12 Aylık TÜFE Ortalaması ile 2019 Nisan Ayı Kira Zam Oranı Hesaplama )

Kirası 500 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 93,50 Lira

Kirası 750 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 140,25 Lira

Kirası 1.000 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 187 Lira

Kirası 1.100 TL Olanlar emlak365.com İçin Zam Tutarı 205,70 Lira

Kirası 1.250 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 233,75 Lira

Kirası 1.500 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 280,50 Lira

Kirası 1.700 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 317,90 Lira

Kirası 1.750 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 327,25 Lira

Kirası 2.000 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 374 Lira

Kirası 2.500 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 467,50 Lira

Kirası 3.000 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 561 Lira