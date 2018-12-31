2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesine ilişkin kanuna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin lira, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin lira ödenek verildi.