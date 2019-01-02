2019 sigara zammı Camel ne kadar Camel son dakika güncel fiyatı

2019 yılında alkole gelen zammın ardından gözler sigara zammına çevrilmişti. 2019 yılında zamlı sigara fiyatları güncel listesi haberimizde. Peki son zammın ardından marlbro, camel, parliament, muratti, lark, winston ve maltepe sigaraları kaç para oldu? işte 2019 zamlı sigara raf fiyatları... Sigaranın içindeki etken maddelerin vücuda alınması sonucunda bu maddelere alışan vücudunuz sürekli bu maddeleri almak istemesiyle birlikte bağımlılık meydana gelmektedir. Sigaranın içerisinde bulunan nikotin ve benzeri maddelerin bazıları vücudumuzda eser miktarda bulunmaktadır. Fakat dışarıdan bu maddeleri vücudumuza aldığımızda vücudumuzdaki bu maddelerin miktarını yükseltiriz. Bu sebeple vücudumuz bu maddelere doymaz ve bağımlılık oluşur. Bırakmak da bu sebeple bir hayli zorlaşır. Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir.
2019 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
Camel Sigara Fiyatı: 10,00 TL
Camel Soft Fiyatı: 10,00 TL
Camel Box (Kutu) Fiyatı: 10,00 TL
Camel White Fiyatı: 10,00 TL
Camel Green Fiyatı: 10,00 TL
Uzun Parliament Fiyatı: 15,00 TL
Kısa Parliament Fiyatı: 15,00 TL
Parliament Slim Fiyatı: 15,00 TL
Parliament Aqua Fiyatı: 15,00 TL
Uzun Marlboro Fiyatı: 14,00 TL
Kısa Marlboro Fiyatı: 14,00 TL
Marlboro Blue Fiyatı: 13,00 TL
Marlboro Touch Blue Fiyatı: 13,00 TL
Marlboro Gray Fiyatı: 13,00 TL
Marlboro Aqua Fiyatı: 13,00 TL
Marlboro One Fiyatı: 13,00 TL
Muratti Rosso Fiyatı: 12,00 TL
Muratti Azure Fiyatı: 12,00 TL
Muratti Tone Fiyatı: 12,00 TL
Muratti Mode Fiyatı: 12,00 TL
Muratti Mone Fiyatı: 12,00 TL
Muratti S-Mode Fiyatı: 12,00 TL
Muratti S-One Fiyatı: 12,00 TL
Uzun Lark Fiyatı: 11,00 TL
Kısa Lark Fiyatı: 11,00 TL
Lark Mode Blue Fiyatı: 10,50 TL
Lark Reserve Fiyatı: 10,50 TL
Uzun Chesterfield Fiyatı: 10,50 TL
Kısa Chesterfield Fiyatı: 10,50 TL
Chesterfield Slim Fiyatı: 10,50 TL
Chesterfield Click Fiyatı: 10,50 TL
Chesterfield Blue Fiyatı: 10,00 TL
Chesterfield Gray Fiyatı: 10,00 TL
Chesterfield Mode Navy Fiyatı: 10,00 TL
Uzun L & M Fiyatı: 10,50 TL
Kısa L & M Fiyatı: 10,50 TL
L & M Blue Line Fiyatı: 10,50 TL
L & M Mode Red Fiyatı: 10,00 TL
Winston Touch Fiyatı: 10,50 TL
Winston Sigara Fiyatı: 11,00 TL
Monte Carlo Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Monte Carlo Slender Fiyatı: 8,50 TL
LD Sigara Fiyatı: 9,00 TL
LD Slender Sigara Fiyatı: 8,50 TL
Rothmans Uzun Mavi Fiyatı: 9,00 TL
Rothmans Kısa Mavi Fiyatı: 9,00 TL
Rothmans Gri Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Rothmans Slender Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Rothmans Slim Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kent Switch Sigara Fiyatı: 10,00 TL
Kent Blue Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Kent Gray Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Kent White Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Kent Slim Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Kent D Range Blue Sigara Fiyatı: 10,00 TL
Kent D Range Gray Sigara Fiyatı: 10,00 TL
Kent N Range Black Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Kent N Range Grey Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Uzun Viceroy (Kırmızı, Mavi, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL
Kısa Viceroy (Red, Navy Blue, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL
Viceroy Switch Sigara Fiyatı: 9,50 TL
Viceroy Switch (Mentollü) Sigara Fiyatı: 9,50 TL
Viceroy D-Range Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Tekel 2000 DK Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Tekel 2001 Soft Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun Samsun 216 (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Samsun 216 (Yumuşak – Soft) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun – Kısa Samsun (Normal) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Maltepe (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Vogue (Mavi) Sigara Fiyatı: 14,00 TL
Vogue Mentollü (Yeşil) Sigara Fiyatı: 14,00 TL
Kısa HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL
Uzun HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL
HD Slim (Altınyaprak, Blue) Sigara Fiyatı: 8,00 TL
President Kısa Sigara Fiyatı: 7,50 TL
President Uzun Sigara Fiyatı: 7,50 TL
Medley (Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz): 7,00 TL
Vigor Sigara Fiyatı: 8,00 TL
Vigor Ultimate Sigara Fiyatı: 8,00 TL
Vigor Ocean Sigara Fiyatı: 8,00 TL
Salem Sigara Fiyatı: 12,50 TL
Anadolu Sigara Fiyatı: 8,50 TL
Davidoff Sigara Fiyatı: 13,00 TL
West KS/SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL
West Grey Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL
West Red Line / Navy Line Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Polo Grey / Blue / Purple Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Bianca Rose Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL
Bianca Lite Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL
İmperial Dark Blue SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL
İmperial Classic Red KS / SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Bockwoods Sigara Fiyatı: 17,00 TL
Monte Cristo Sigara Fiyatı: 17,00 TL
Sigara Bağımlılığı Nasıl Oluşur
Sigaranın içindeki etken maddelerin vücuda alınması sonucunda bu maddelere alışan vücudunuz sürekli bu maddeleri almak istemesiyle birlikte bağımlılık meydana gelmektedir. Sigaranın içerisinde bulunan nikotin ve benzeri maddelerin bazıları vücudumuzda eser miktarda bulunmaktadır. Fakat dışarıdan bu maddeleri vücudumuza aldığımızda vücudumuzdaki bu maddelerin miktarını yükseltiriz. Bu sebeple vücudumuz bu maddelere doymaz ve bağımlılık oluşur. Bırakmak da bu sebeple bir hayli zorlaşır.
Sigaranın Zararlar Nelerdir
Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir. Bunlardan bazıları nelerdir, birlikte bakalım.
1. Cildinizi bozar ve tahribata sebep olur.
2. Dişlerinizin kirli ve pis görünmesine ve diş eti problemlerine sebep olur.
3. Ağız ve yutakta tat alma eksikliği yaratır ve ağız ve yutak kanserine sebep olur.
4. Gırtlak ve nefes borusunda iltihap, ses tellerinin zarar görmesine ve bu alanda görülen kanserlere sebep olur.
5. Beyin hastalıkları, bunama, Alzheimer gibi hastalıklara sebep olur.
6. Kalp ve damar tıkanıklıklarına sebep olur.
7. Gözlerde katarakt ve görme problemlerine sebep olur.
8. Solunum yolu organlarının hemen hemen hepsini tahrip eder.
9. Sindirimde görevli tüm organlar üzerinde tahribat etkisi vardır.
10. Kısırlık ve çocuk düşürme gibi durumlara sebep olabilir.
11. Hemen hemen tüm kanser türlerine davetiye çıkarır.
12. El, parmak ve tırnaklarda sararmaya sebep olur.
13. Kemik ve iskelet sistemi hastalıklarına sebep olur.
14. Dolaşımda görevli tüm organlara ve damarlara zarar verir ve yapılarını bozar.
15. Yorgunluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü ve isteksizliğe sebep olur.
16. Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur.
Sigaranın Zararları Ne kadar Sürede Geçer: Uzmanlar uzun zaman sigara kullanmış bireylerin sigarayı bırakmaya karar verdikleri ve bunu uygulamaya koydukları andan itibaren vücudun kendini yenilemeye başladığını söylemektedirler. Bununla birlikte hiç sigara içmemiş gibi olmanın imkânsız olduğunu belirtmekle beraber normal bir bireyin vücut sağlığına ancak 10 yılda geri dönebildiğini açıklamışlardır. Sigarayı bıraktığınızda;
• İlk yirmi dakikada nabzınız normal seyrine döner ve tansiyonunuz dengelenir.
• 8 saat sonra vücut kendini yenilemeye başlar, kan oksijeni normal seviyeye ulaşır.
• 24 saat sonra karbon monoksit vücuttan atılır.
• 48 saat sonra nikotin vücuttan tamamen temizlenir, cilt kendini yeniler.
• 2-12 hafta sonunda vücut kan dolaşımı düzenlenmiş olur.
• 1-9 ay sonunda akciğer hücreleri yenilenmiş olur.
• Kanser riski yarı yarıya azalır.
• 10 yıl sonra akciğer kanseri görülme riski sigara içenlerin yarısındaki riske kadar düşer.
• 10 yıl sonunda kalp hiç sigara içmemiş gibi yenilenir.
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