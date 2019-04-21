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2019 Temmuz’da memur ve memur emeklilerine yüzde kaç zam yap yapılacak? Maaş zamlarında 21 Nisan sonu durum nedir?

2019 Temmuz’da memur ve memur emeklilerine yüzde kaç zam yap yapılacak? Maaş zamlarında son durum nedir? Maaş zamlarıyla ilgili yapılan açıklamalar anbean memur ve memur emeklileri vatandaşları tarafından takip edilmektedir. Temmuzda memur emeklilerine en az yüzde 5 zam göründü. 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa fark da olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı da yüzde 5’i bulacak. İşte maaş zamlarıyla ilgili 21 Nisan son dakika gelişmeleri…

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2019 Temmuz’da memur ve memur emeklilerine yüzde kaç zam yap yapılacak? Maaş zamlarında son durum nedir? Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yapılacak zam haberlerini ve son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediliyor. Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL’ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. İşte maaş zamlarıyla ilgili 21 Nisan son dakika gelişmeleri…

MEMUR VE MEUR EMEKLİLELİRİNE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Temmuzda memur emeklilerine en az yüzde 5 zam göründü. 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa fark da olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı da yüzde 5’i bulacak

Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL’ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek.

Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL’ye kadar yükselebilecek.

 

MESLEKLERE GÖRE 2019 YILI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Genel Müdür     1/4 - 13.721 TL

Gelir Uzmanı     1/4 - 6.341 TL

Hakim/Savcı      1/4 - 16.746 TL

Profesör            1/4 - 11.552 TL

Doçent              1/4 - 8.613 TL

Yrd. Doçent       1/4 - 7.027 TL

Uzman tabip     1/4 - 7.708 TL

Mühendis          1/4 - 6.683 TL

Öğretmen         1/4 - 4.908 TL

Hemşire            1/4 - 5.139 TL

Avukat              1/4 - 6.355 TL

Polis memuru    1/4 - 5.843 TL

Zabıta memuru 1/4 - 4.528 TL

2019 SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

2019 SSK emekli maaşı zam oranı %10,0 olarak açıklandı. SSK emeklilerine her sene Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirlenen zamlar uygulanıyor. Uygulanacak zamlar sonucunda 2019 SSK emekli maaşı şu şekilde olacaktır: -SSK emeklilerinin aldıkları en düşük aylık 2000 yılı öncesi için 1888 TL olarak belirlenmiştir. -Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olanların ve 2000 sonrası emekli olanların alacağı en düşük maaş 1125 TL olarak belirlendi.

2019 BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KARDAR?

2019 Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı %10,20 olarak belirlendi. Her sene Ocak ve Temmuz dönemlerinde enflasyon rakamlarına göre belirlenen zamlar geçen yılın Ocak ayında %5,69, Temmuz ayında ise %9,17 olarak belirlenmişti. 2019 Ocak dönemine göre Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaşlar şu şekildedir: -Bağ-Kur esnaf emeklilerinin alacağı en düşük maaş miktarı 1690 TL’dir. -Bağ-Kur tarım emeklilerinin alacağı en düşük maaş ise 1189 TL olarak belirlendi.

 

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

 4/A, 4/B ve 4/C emekli maaş sorgulamaları E-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. SGK emekli maaşı sorgulaması için bağlı olunan kurumun sayfasına giriş yapmak gerekmektedir.

 

 

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