2019 TOKİ kura çekimi son durum ne? TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor, son dakika çekim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 İstanbul TOKİ kura çekimi son durum ne? TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor, çekim sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ'ye 50 bin sosyal konut için başvuru sayısı 636 bin 787 olarak açıklanırken İstanbul kura tarihi de belli oldu. Satış kura duyuruları listesinde yer alan bilgilere göre, Ankara Altındağ’daki 809 adet konut için kura çekimi resmen açıklandı. Yapılan ilk açıklamaya göre, TOKİ İstanbul kura çekilişi Temmuz ayı içerisinde yapılacak. Temmuz ayı itibari ile açıklanacak kesin tarihler içerisinde hak sahipleri belirlenecek ve TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklanacak. İşte, TOKİ 2019 kura çekimlerindeki son durum…

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile hem "TOKİ'ye kaç kişi başvurdu?" sorusunun yanıtı hem de başvuru takvimi netleşti.

TOKİ'ye 50 bin sosyal konut için başvuru sayısı 636 bin 787 olarak açıklanırken İstanbul kura tarihi de belli oldu. Satış kura duyuruları listesinde yer alan bilgilere göre; Ankara Altındağ’daki 809 adet konut için kura çekimi 6 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak.

Yapılan ilk açıklamaya göre, TOKİ İstanbul kura çekilişi Temmuz ayı içerisinde yapılacak. Temmuz ayı itibari ile açıklanacak kesin tarihler içerisinde hak sahipleri belirlenecek ve TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklanacak.

TOKİ 2019 HANGİ İLDE NE ZAMAN KURA ÇEKİLİŞİ OLACAK?

1-Karabük Yenice 2. Etap'ta kuralar 25 Nisan 2019,

2-Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi'nde kuralar 26 Nisan 2019,

3-Ardahan Posof'ta kuralar 29 Nisan 2019,

4-Van Çaldıran'da kuralar 30 Nisan 2019,

5-Bitlis Ahlat'da kuralar 2 Mayıs 2019'da,

6-Bingöl Adaklı'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

7- Bingöl Karlıova'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

8-Elazığ Merkez Bizmişen'de kuralar 6 Mayıs 2019'da,

9-Malatya Doğanşehir'de kuralar 7 Mayıs 2019'da,

10-Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'da kuralar 8 Mayıs 2019'da,

11-Adana Tufanbeyli'de kuralar 9 Mayıs 2019'da,

12-Malatya Darende'de kuralar 10 Mayıs 2019'da,

13-Erzincan Kemaliye'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

14-Malatya Arapgir'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

15-Sivas Merkez Yenimahalle'de kuralar 14 Mayıs 2019'da,

15-Yozgat Merkez Mutafoğlu'da kuralar 15 Mayıs 2019'da,

16-Çorum Merkez Kuruçay'da kuralar 16 Mayıs 2019'da,

17-Kırıkkale Delice 2. Etap'ta kuralar 17 Mayıs 2019'da,

18-Karaman Merkez Kırbağı'da kuralar 20 Mayıs 2019'da,

19-Mersin Mezitli'de kuralar 21 Mayıs 2019'da,

20-Osmaniye Sumbas'da kuralar 22 Mayıs 2019'da,

21-Hatay Altınözü'nde kuralar 23 Mayıs 2019'da,

22-Giresun Güce 2 .Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

23-Gümüşhane Köse 2. Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

24-Bayburt Şingah'ta kuralar 29 Mayıs 2019'da,

25-Konya Beyşehir'de kuralar 30 Mayıs 2019'da,

26-Isparta Keçiborlu'da kuralar 31 Mayıs 2019'da kuralar çekilecek.

HER İLDE TOKİ KONUT BAŞVURUSU YAPILIYOR MU?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

AYNI EVDE İKAMET EDEN HERKES KONUT SATIŞLARI İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

TOKİ'DEN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekiyor.