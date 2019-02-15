2019 Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? (E Devlet vergi borç sorgulama ödeme ekranı)

E Devlet vergi borcu sorgulama ve ödeme ekranı şu sıralar sıklıkla takip edilen konular arasında. GİB E Devlet vergi borcu ödemesi nasıl yapılır? Vergi borcu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? sorularına yanıt arayan vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Günlük hayatta sıklıkla takip ettiğimiz vergi borcu binlerce vatandaş tarafından merak edilen vergi borcu sorgulama işlemi, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Vergi borcu olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden erişim sağlayarak, borçlarını ödeme veya yapılandırma imkanı buluyor.



"Vergi borcum var mı?" sorusu milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuların başında geliyor. Vergi borcu sorgulama işlemi, vergi dairelerinde yapılabildiği gibi; e-Devlet üzerinden de kolaylıkla halledilebiliyor.



Vergi borcu sorgulama işleminin e-Devlet üzerinden nasıl yapılacağı da vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor.



Şifresiz olarak internet üzerinden vergi borcu sorgulama işlemini Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yapabilirsiniz. Sorguladığınız vergi borcunuzu, yine Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden banka veya kredi kartıyla ödeyebilirsiniz.



İnternetten vergi borcunuzu sorgulamak için izlemeniz gereken bir diğer yöntem ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.e-Devlet şifreniz ile e-Devlet kapısına girerek vergi borcunuzu sorgulama işlemini yapabilirsiniz.







GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİTESİ ÜZERİNDEN VERGİ BORCU SORGULAMA



Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (http://www.gib.gov.tr/) vergi borcu sorgulama işlemi için ana sayfada yer alan internet vergi dairesi bölümüne girmelisiniz. Bu sayfada yer alan sorgulama seçeneklerinden borç bilgilendirme servisine tıklamalısınız. Vergi dairesine gitmeden vadesi gelmiş veya henüz gelmemiş borçlarınızı bu sayfadan sorgulayabilirsiniz.



Bu sayfa bulunan uyarıları dikkatlice okuyun. Daha sonra T.C. kimlik bilgileriniz ile giriş sayfasına T.C. kimlik numaranızı, nüfus cüzdan seri ve numarasını girdikten sonra eşiniz, anneniz, babanız veya çocuğunuzdan bir tanesinin T.C. kimlik numarasını girmeniz gereklidir. Daha sonra annenizin kızlık soyadının ilk ve ikinci harfini girdikten sonra güvenlik kodunu da girerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.







e-DEVLET VERGİ BORCU SORGULAMA İŞLEMİ



Vergi borcu sorgulama işleminizi şifreniz ile e-Devlet sistemi üzerinden de yapabilirsiniz. e-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız eğer üzerinde T.C. kimlik numaranız bulunan nüfus cüzdanınız ile birlikte PTT kurumlarından 2 TL karşılığında şifrenizi alabilirsiniz.



e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bölümüne tıklamanız gereklidir. e-Hizmetler bölümüne giriş yaptıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı bölümünü tıklayın. Burada karşınıza gelecek alt hizmetlerden "vergi borcu sorgulama" ibaresini seçerek işleminizi tamamlayabilirsiniz.



e-Devlet üzerinden vergi borcunuzu sorgulamak için tıklayınız.



https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu

En çok kullanılan e-Devlet hizmetlerini internet tarayıcınızın sık kullanılanlar kısmına ekleyerek ihtiyacınız olduğunda kolayca ulaşabilirsiniz.







e-Devlet giriş ekranı



e-Devlet Kapısına sadece e-Devlet Şifresi ile değil, Mobil İmza, e-İmza, T.C Kimlik Kartı ve İnternet Bankacılığı kullanarak da giriş yapabilirsiniz.



e-Devlet şifresi nedir, nasıl alınır?



e-Devlet şifrenizi PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.



e-Devlet'e giriş nasıl yapılır?



e-Devlet Kapısı'na giriş yapmak için PTT Merkez Müdürlüklerinden temin ettiğiniz şifreyle Turkiye.gov.tr adresindeki ekranın sağ üst köşesinde yer alan Giriş Yap butonuna basmanız ve şifreyi girmeniz yeterli.



Mobil cihazlar için e-Devlet uygulaması



e-Devlet Kapısı uygulamasıyla mobil cihazlarınız üzerinden istediğiniz hizmete anında ulaşabilirsiniz.