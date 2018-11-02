2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2019 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Avrupa'dan ve küresel piyasadan uluslararası firmaların Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki ihalelerine katıldığına dikkati çeken Dönmez, "Bu firmalar bu ihalelere sadece Türkiye pazarına güvenerek girmediler. İşin başında, 'Türkiye'yi yenilenebilir enerji teknolojisinde bölgenin üssü olarak tasarlıyoruz, gelin şimdiden pozisyon alın.' dedik. Sadece Türkiye değil Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarları da dikkate alınarak atıldı bu adımlar." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide yatırımlarına devam edeceğini belirterek, "YEKDEM, 2020'den sonra en azından bu şartlarda devam etmeyecek gibi görünüyor. Yenilenebilir hedefimize ulaşmak için YEKA'larla devam edebiliriz .Yenilenebilir enerjide şu anda geldiğimiz nokta elektrik üretimindeki yüzde 33 civarı payla dünya ortalamasının 10 puan üzerinde." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Aliağa'da Siemens firmasının gelecek hafta rüzgar türbin fabrikasının temelini atacaklarına da değindi.

Türkiye'nin 30'a yakın irili ufaklı panel üreten şirketi olduğunu bildiren Dönmez, Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de toplam 1000 megavatlık güneş enerjisi santralleri kurulması amacıyla düzenlenecek YEKA ihaleleri olduğunu hatırlattı. Dönmez, bu ihalelerin söz konusu 30 imalatçı için de bir fırsat olacağını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının belirtilen ihalelere ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin 5 Ekim'deki sayısında yayımlanmıştı.

Güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 500 megavat, Hatay'ın Erzin ilçesinde 200 megavat ve Niğde'nin Bor ilçesinde 300 megavat gücünde olacak şekilde bağlantı kapasitelerinin ve ilgili YEKA içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik 3 ayrı ihale gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Fatih sondaj gemisinin çalışmaları

Fatih sondaj gemisinin çalıştığı bölgenin riskli olmadığını belirten Dönmez, "Şu an itibarıyla herhangi bir taciz ve tehdit yok. Fatih orada çalışmalarını yapacak. Gerekli uyarıları yaptık. Güvenlik birimlerimiz çalışmaya nezaret ediyor." dedi.

Dönmez, ikinci sondaj gemisi için de bağlantıların yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İnşallah o da gelecek. Onu da daha çok Karadeniz için düşünüyoruz. İngilizler, Kuzey Denizi'nde ilk petrolü 70'lerde başlayıp 150 kuyu kazıp bulamadılar. Tası tarağı toplayıp çıkacakken bir kuyu daha açtılar ve orada buldular. Biz, 150 kuyu inşallah beklemeyeceğiz ama işin doğası gereği her kuyudan gaz ya da petrol bulunmuyor. İlk kuyuda bulursak memnun ve mutlu olacağız ancak kısa vadede havlu atmayı düşünmüyoruz."

Enerjide dışa bağımlılık konusunda eleştirileri de yanıtlayan Bakan Dönmez, "Evet ithalatımız yüksek. Ancak fazla değil 8-10 sene önce elektriğin yüzde 60'ı doğal gazdan üretiliyordu. Şimdi yüzde 30'larda. Yerli ve yenilenebilir enerjinin oranı yüzde 37'ydi 5 yıl önce. Bu yıl yüzde 50'nin biraz üzerindeyiz. 2023'te yüzde 60'lar hedefimiz. Doğal gaz başta olmak üzere diğer maden kaynaklarında araştırmalara yoğun şekilde devam ediyoruz." dedi.

Dönmez, termik santrallerle ilgili birçok önyargının olduğunun ve zaman zaman yerel halktan da şikayetler geldiğinin altını çizerek, "Israrla söylüyoruz. Yerli kömüre dayalı termik santraller eskisi gibi değil. Son derece modern ve emisyon değerleri AB kriterlerinin de altında. Bu şartla ihale ediyoruz." dedi.

Rüzgarda 7 bin megavat kurulu güç olduğunu kaydeden Dönmez, 2023 hedeflerine ilişkin soruya da şöyle cevap verdi:

"Rüzgarda hedefimiz 13 bin megavat. Güneşte mevcut kapasite 5 bin 190 megavat, hedefimiz 11 bin 365 megavat. Hidrolikte şu an 28 bin megavat, hedef 32 bin. Jeotermalde mevcut bin 198 megavat, hedef bin 768 megavat. Biyokütlede şu an 700 megavat ve hedefimiz bin 137 megavata ulaşmak. Bunlar ihtiyaçlara göre planlandı."

Konuşmaların ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bütçelerin kabul edilmesinin ardından, sıradaki kurum ve kuruluşların bütçelerini görüşmek üzere, birleşimi, 5 Kasım Pazartesi günü toplanmak üzere kapattı.