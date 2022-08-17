2019 yılında imzalandı! Türkiye ile yapılan anlaşmaya umutla bakılıyor

Türkiye ile Ürdün arasındaki "Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" Ankara tarafından 14 Ağustos 2021'de onaylandı.

Anlaşmaya göre iki ülke, ortak çıkarlarının istikrarlı ve öngörülebilir bir şekilde korunması temelinde, ticari ve ekonomik iş birliğini kolaylaştırmak, genişletmek ve çeşitlendirmenin yanı sıra firmalar için cazip bir iş ortamının desteklenmesi amacıyla kendi kanunları ve düzenlemeleri ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kural ve prensipleriyle uyumlu şekilde gerekli tüm önlemleri alacak.

Bu çerçevede Türkiye ve Ürdün'ün, anlaşmada belirtilen başta ticaret, yatırım, teknoloji, altyapı ve lojistik olmak üzere 16 alanda iş birliğini geliştirmesi hedefleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre, Ürdün'ün Türkiye'ye ihracatının değeri 2021'de yüzde 15 artışla 108,3 milyon dolar olurken, Ürdün'ün Türkiye'den ithalatı yüzde 33,4 artışla 780,8 milyon dolar oldu.

Ürdün Meclisindeki Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yasin el-Husban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülkenin ticari ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, "Anlaşmaya ülkedeki ticari ve ekonomik sektörler umutla bakıyor." dedi.

Türkiye ile Ürdün arasında yapılan son ticaret anlaşmasının yeni iş birliği ufukları açmasının beklendiğini dile getiren Husban, Türk iş insanlarına Ürdün'e yatırım çağrısında bulundu.

Husman, Türkiye ile Ürdün ilişkilerinin bölgesel refah ile istikrarın sağlanması ve korunması açısından da çok önemli olduğunu vurguladı.

- TİCARİ İLİŞKİLERİN YENİDEN İVME KAZANMASI BEKLENİYOR

Ürdünlü ekonomi uzmanı Mazin Erşid de iki ülke arasında yapılan anlaşmanın her iki tarafın çıkarlarını adil bir şekilde gerçekleştirdiğini değerlendirerek, "İkili ticari ilişkilerin yeniden ivme kazanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün daha çok ithalata bağlı bir ülke olduğunu aktaran Erşid, Türkiye'nin G-20 ülkelerinin önde gelen ekonomilerinden biri olması sebebiyle yapılan anlaşmadan büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Erşid, Ürdün'de iki tarafı birbirine bağlayan serbest ticaret bölgesi kurulmasının yanı sıra fabrikalar kurarak Türkiye'ye yatırım avantajı sağlamanın, Ürdün ve genel olarak bölge için önemli bir adım olacağı değerlendirmesinde bulundu.

