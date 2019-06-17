2019’da 500 mağaza daha açacak
Türkiye’de her geçen gün büyüyen ev ürünleri sektörünün yatak alanında önemli oyuncular arasında yer alan Bambi Yatak, hem ihracatını artıracak hem de yeni mağazalar açacak.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
YÜZDE 10’U İHRAÇ
1965 yılından beri sektörde olduklarını anlatan Bambi Yatak Yönetim Kurulu üyesi Emre Gökmen “Son 10 yıldır yatak-baza-başlık üretimi gerçekleştiriyoruz. Fabrikamız İzmir Torbalı’da 40 bin metrekarelik kapalı alanda bulunuyor. 520 kişilik tecrübeli ekibimiz ile en son teknolojiye sahip üretim bant ve makineleri kullanarak, günlük 800 adet yatak, 600 adet baza ve başlık üretimi yaparak müşterilerimize hizmet veriyoruz” dedi. 2018’i 200 milyon TL ciro ile kapattıklarını anlatan Gökman “Bugün itibariyle yurt içi ve yurt dışında toplam 600 bayimiz var. Bunlara ek olarak 2019 yılında yurt içi ve yurt dışında 250’si Bambi Sleepworld mağaza olmak üzere toplam 500 mağaza daha açmayı planlıyoruz. Toplam 520 kişilik çalışan sayımız ile 2019 yılında 1.000 ila 1.200 adet yatak üretimi hedefliyoruz. Bambi Yatak olarak yılda 170 bin adet yatak üretiyoruz. Bu rakamın 17 bin adetini ise ihraç ediyoruz. Hollanda, Belçika, Almanya, Polonya, Romanya, Avusturya, Azerbaycan, Irak, Lübnan, Kıbrıs, Libya, Ürdün, Kuvveyt, Umman, Suudi Arabistan ve Pakistan’a ihracat yapıyoruz” dedi.
35 SANİYEDE 1 YATAK
Yatak, baza, başlık, visco, normal süngerli ve latex yataklar ürettiklerini anlatan Gökmen “ Modellerimizin tamamı tasarım tescil belgesine sahip olup hayatınızı daha kolaylaştıracak çözümler sunuyor. 365 günlük Ar-Ge çalışmalarımız ve sahada sürekli bulunmamız sebebi ile yeni trendleri, yeni teknolojileri ve sağlıklı uyku formüllerini içeren özellikli kumaşları da kullanarak ürün gamımızı her geçen gün geliştiriyoruz. Üretimde en son teknolojiye sahip makinelerimizle günlük 800 adet yatak, 600 adet baza ve başlık üretimi yapıyoruz. Daha farklı bir deyişle 35 saniyede 1 yatak üretiyoruz. ” Kapasiteyi artırmak için yeni yatırım düşündüklerini de anlatan Gökmen “2019 yılsonuna doğru üretim tesisimizi 25 milyon TL’lik bir yatırım ile 20 bin m2 büyütmeyi hedefliyoruz. Günlük 1.000 ila 1.200 adet yatak üreteceğiz. 35 saniyede 1 yatak üretiliyor. Hedefimiz ise 25 saniyede 1 yatak üretmek” dedi.
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