2019’da 500 mağaza daha açacak

YÜZDE 10’U İHRAÇ

1965 yılından beri sektörde olduklarını anlatan Bambi Yatak Yönetim Kurulu üyesi Emre Gökmen “Son 10 yıldır yatak-baza-başlık üretimi gerçekleştiriyoruz. Fabrikamız İzmir Torbalı’da 40 bin metrekarelik kapalı alanda bulunuyor. 520 kişilik tecrübeli ekibimiz ile en son teknolojiye sahip üretim bant ve makineleri kullanarak, günlük 800 adet yatak, 600 adet baza ve başlık üretimi yaparak müşterilerimize hizmet veriyoruz” dedi. 2018’i 200 milyon TL ciro ile kapattıklarını anlatan Gökman “Bugün itibariyle yurt içi ve yurt dışında toplam 600 bayimiz var. Bunlara ek olarak 2019 yılında yurt içi ve yurt dışında 250’si Bambi Sleepworld mağaza olmak üzere toplam 500 mağaza daha açmayı planlıyoruz. Toplam 520 kişilik çalışan sayımız ile 2019 yılında 1.000 ila 1.200 adet yatak üretimi hedefliyoruz. Bambi Yatak olarak yılda 170 bin adet yatak üretiyoruz. Bu rakamın 17 bin adetini ise ihraç ediyoruz. Hollanda, Belçika, Almanya, Polonya, Romanya, Avusturya, Azerbaycan, Irak, Lübnan, Kıbrıs, Libya, Ürdün, Kuvveyt, Umman, Suudi Arabistan ve Pakistan’a ihracat yapıyoruz” dedi.

35 SANİYEDE 1 YATAK