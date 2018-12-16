Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

2019’da tarıma 16.1 milyar TL destek geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destekte 2018 yılında 14.5 milyar liralık ödeme yapıldığını, 2019 yılında ise tarıma 16.1 milyar liralık destek verileceğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da 1’inci, dünyada 7’nci sırada yer aldığını belirtti. Bakanlık olarak tarım, orman ve su alanlarında son 16 yılda yapılan destek ve yatırımlar ile büyük mesafe katettiklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, geçmişe göre tarımsal desteklerde yüzde 700’lük artış sağladıklarını ifade etti. 

YÜZDE 700 ARTTI 

Bakan Pakdemirli şunları söyledi: “16 yıl önce 1,8 milyar liralık tarımsal destek verilirken, 2018 yılında bu rakam yüzde 700 artırarak 14.5 milyar liraya yükselttik. Desteklerin bu denli artması elbette üretimimize olumlu yönde yansıdı ve bitkisel üretimimiz, yüzde 22 artışla 98 milyon tondan 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 8,4 milyon tondan 20.7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 421 bin tondan 1 milyon 126 bin tona yükseldi. Aynı şekilde tavuk eti üretimimiz, yüzde 200 artışla 700 bin tondan 2.1 milyon tona, yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 11.6 milyar adetten 19.3 milyar adede ulaştı.” 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li vekilden şehit babasına küfür

CHP´li vekilden şehit babasına küfür

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rus mühendis mıknatısla öyle bir şey yaptı ki

Rus mühendis mıknatısla öyle bir şey yaptı ki

Bayburt'ta heyecanlandıran keşif

Bayburt'ta heyecanlandıran keşif

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA