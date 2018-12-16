2019’da tarıma 16.1 milyar TL destek geliyor

Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da 1’inci, dünyada 7’nci sırada yer aldığını belirtti. Bakanlık olarak tarım, orman ve su alanlarında son 16 yılda yapılan destek ve yatırımlar ile büyük mesafe katettiklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, geçmişe göre tarımsal desteklerde yüzde 700’lük artış sağladıklarını ifade etti.

YÜZDE 700 ARTTI

Bakan Pakdemirli şunları söyledi: “16 yıl önce 1,8 milyar liralık tarımsal destek verilirken, 2018 yılında bu rakam yüzde 700 artırarak 14.5 milyar liraya yükselttik. Desteklerin bu denli artması elbette üretimimize olumlu yönde yansıdı ve bitkisel üretimimiz, yüzde 22 artışla 98 milyon tondan 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 8,4 milyon tondan 20.7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 421 bin tondan 1 milyon 126 bin tona yükseldi. Aynı şekilde tavuk eti üretimimiz, yüzde 200 artışla 700 bin tondan 2.1 milyon tona, yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 11.6 milyar adetten 19.3 milyar adede ulaştı.”