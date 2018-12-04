2019'da turizmde yüzde 25 artış bekleniyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Ortaca Kaymakamlığı, YDA Dalaman Havalimanı, DLM Tours&Travel ve Eco Travel iş birliğiyle turizm faaliyetlerini ve sezonu hareketlendirmek amacıyla düzenlenen program kapsamında turizm ve seyahat haberleri yapan İngiliz 10 gazeteci Muğla'ya geldi.

Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ni ziyaret eden yabancı gazeteciler, Dalyan Kanalı'nda tekne turuna katıldı. Kaya mezarlarını, İztuzu Plajı'nı ve Köyceğiz Gölü'nü gezen ekip, balık tutup mavi yengeçten tattı.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu üyesi Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'nin bölge için ana kaynak pazarlardan biri olduğunu söyledi.

İngiltere'nin özellikle çevrim içi satışlarda dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu hatırlatan Güvenç, "İngiliz basın grubunda gurmeler, yiyecek içecek yazarları, seyahat yazarları ve bloggerlar da var. Her birinin ciddi bir izleyici kitlesi var. Bölgemizin bütün doğal güzelliklerini, önemli etkinliklerini, yiyecek içeceklerini, narenciyemizi ve geleneklerimizi tanıtıcı haberler yapacaklar."

Güvenç, turizmi geniş bir süreye yaymayı ve özel gruplara hitap etmeyi amaçladıklarını belirterek, bölge açısından bu yılın iyi bir sezon olduğunu ifade etti.

Bölge olarak 2015'in seviyesini geçtiklerini vurgulayan Güvenç, şunları kaydetti:

"Her yıl hedeflerin büyümesi ve o hedeflere ulaşmak için gösterilen, sarf edilen çabalar veya yeni yaratılan yollar önemli. Bu konuda sürekli inovatif yollar peşinde koşmamız lazım. Veriler, Türk turizmi açısından 2019'un da iyi geçeceğini gösteriyor. 2019'da turizmde yüzde 25 artış bekliyoruz."

"Türkiye 12 ay gezilebilir"

Seyahat yazarı Marion Ainge, Türkiye'ye ilk defa geldiğini belirterek, yazılarını takip edenlere bölgede tatili mutlaka tavsiye edeceğini ifade etti.

İztuzu Plajı'na hayran kaldığını anlatan Ainge, "Sıcaklık 20 derece. İngiltere'de hava sıcaklığı şu anda 12 derece ve oldukça soğuk. İngiliz gazetelerinde İztuzu'nun dünyanın en güzel 10 plajı arasında olduğunu duymuştuk. Bölgenin taze ürünleri çok lezzetli." dedi.

TNT Magazine Direktörü Mat Day, Türkiye'nin 12 ay gezilebilecek bir ülke olduğunu aktardı.

Altı gün sürecek etkinlikte tarihten doğaya, adrenalin sporlardan termal ve sağlık turizmine, doğa ve kültür turizminden Ege yemek kültürüne kadar Ortaca, Akyaka, Dalyan ve Fethiye destinasyonlarının turizm potansiyeli tanıtılacak.