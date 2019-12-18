18.12.2019 13:34 - Güncelleme: 18.12.2019 13:34

2020 emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı 2020'de ne kadar olur? gibi soruların yanıtları tüm emekli vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılııyor. Ocak ayında açıklanacak olan aralık enflasyon rakamlarının hemen ardından yapılacak zam oranı belli olacak. Emeklilerin ocak zammı yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kurluların geliri yüzde 6.29’luk zam tahminine göre ocakta 74 ile 365 lira arasında artacak. 2020 emekli zammına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

2020 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur’lulara bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerinin maaşına da yüzde 4 zam ve 6 aylık enflasyon yüzde 5’i aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası’nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre SSK ve BağKur’lulara yüzde 6.29, memur emeklilerine yüzde 5.29 zam olacak.

EMEKLİ MAAŞI 2020'DE NE KADAR OLUR?

Ocak’ta ayrıca maaşın yüzde 4’ü-5’i oranında olan ek ödeme de yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 6.29 artışa göre SSK ve Bağ-Kur’luların ek ödeme dahil gelirinde 74 ile 365 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık 1.181 lira 86 kuruştan 1.256 lira 20 kuruşa, en yüksek aylık da 5 bin 887 liradan 6 bin 252 liraya ulaşacak.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,26 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,38 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,08 azaldı.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,63, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,26 arttı.