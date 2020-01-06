İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9749
  • EURO
    6,6729
  • ALTIN
    298.469
  • BIST100
    112738
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 2020 lojman kira bedelleri ne kadar? Lojman kira artışı 2020 ne kadar oldu?
Ekonomi

2020 lojman kira bedelleri ne kadar? Lojman kira artışı 2020 ne kadar oldu?

2020 lojman kira bedelleri ne kadar? Lojman kira artışı 2020 ne kadar oldu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2020 yılı lojman kira bedelleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 397) kapsamında yayınlandı. Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda aylık her bir metrekare için 2,69 TL kalorifersiz konutlarda her bir metrekare için 4,21 TL, kaloriferli konutlarda her bir metrekare için 5,53 TL olarak belirlendi. 2020 lojman kira bedelleri hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

06.01.2020  10:33 - Güncelleme: 06.01.2020  10:33

2020 yılı lojman kira bedelleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 397) kapsamında yayınlandı. 2020 lojman kira bedellleri ne kadar? Lojman kira artışı 2020 ne kadar oldu? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Milli Emlak Genel Tebliği'nin amacı 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2020 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 2020 yılı lojman kira bedellerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

2020 LOJMAN KİRA BEDELLERİ NE KADAR?

Resmi Gazete'de Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 397) yayınlandı ve 2020 yılı lojman kira bedelleri belli oldu.

LOJMAN KİRA ARTIŞI 2020 NE KADAR OLDU?

Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,69 TL/m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 4,21 TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 5,53 TL/m², kira bedeli alınır.

KİRA BEDELİNE YAPILACAK İLAVELER NELER?

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,65 TL/m² ilave kira bedeli alınır.

(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,23 TL/m²,

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,06 TL/m²,

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,29 TL/m²,

ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,57 TL/m²,

ilave kira bedeli alınır.

KİRA BEDELLERİNİN HESAPLANMASI NASIL YAPILIR?

MADDE 6 – (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı! İşte o anlar...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız
Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız

Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız

Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır
Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır

Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır

İsrail basınında Türkiye korkusu
İsrail basınında Türkiye korkusu

İsrail basınında Türkiye korkusu

İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız
İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız

İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.