2020 memur zammı oranları ne zaman açıklanacak? Ocak 2020 memur maaş zammı ne kadar? gibi soruların yanıtları tüm zam bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur ve emekli memur maaşlarına belirlenen oranlarda zam gerçekleştiriliyor. Memur emeklileri ve görevdeki memurların gözü kulağı 2020 maaş zamlarına çevrildi. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alabilecekler. 2020 memur zammına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.