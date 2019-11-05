2020 MTV zammı ne kadar oldu? Araca MTV hesaplama nasıl yapılır?
2020 MTV zammı ne kadar oldu? Araca MTV hesaplama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları tüm araç sahipleri tarafından merak ediliyor.Harç ve vergilere ilişkin yeniden değerleme oranı belli oldu. 2020 yılında otomobil sahibi olan herkes Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek. Her yıl ise vergi ve harçlara gelen artış yeniden değerleme oranı ile belli oluyor. Otomobil, otobüs, kamyon, minibüs, motosiklet, çekici gibi araçlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Peki yeni yılda hangi araç sahibi ne kadar MTV ödenecek? İşte detaylar...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli konulardan biri de Motorlu Taşıtlar Vergisi. Harç ve vergilere ilişkin yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından MTV hesaplamasına dair araştırmalar yapılmaya başlandı. 2020 MTV zammı ne kadar oldu? Araca MTV hesaplama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Otomobili olan herkes Motorlu Taşıtlar Vergisi veriyor. Her yıl ise vergi ve harçlara gelen artış yeniden değerleme oranı ile belli oluyor. 2020 MTV zammına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
2020 MTV ZAMMI NE KADAR OLDU?
Her yıl vergi ve harçlara gelen artış yeniden değerleme oranı ile belli oluyor. Otomobil, otobüs, kamyon, minibüs, motosiklet, çekici gibi araçlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor.
01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.
2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi.
ARACA MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
(01/01/2018 öncesi tescil)
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
2019 MTV'si: 861 lira
2020 MTV'si: 1055 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
2019 MTV'si: 1499 lira
2020 MTV'si: 1837 lira
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV'si: 2647 lira
2020 MTV'si: 3245 lira
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
2019 MTV'si: 4170 lira
2020 MTV'si: 5112 lira
Otomobil
4-6 yaş
0-1300 cc aralığı
2019 MTV'si: 600 lira
2020 MTV'si: 735 lira
Otomobil
4-6 yaş
1301-1600 cc aralığı
2019 MTV'si: 1124 lira
2020 MTV'si: 1377 lira
Otomobil
4-6 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV'si: 2068 lira
2020 MTV'si: 2534 lira
Otomobil
4-6 yaş
1801-2000 cc aralığı
2019 MTV'si: 3211 lira
2020 MTV'si: 3936 lira
Otomobil
7-11 yaş
0-1300 cc aralığı
2019 MTV'si: 336 lira
2020 MTV'si: 411 lira
Otomobil
7-11 yaş
1301-1600 cc aralığı
2019 MTV'si: 652 lira
2020 MTV'si: 799 lira
Otomobil
7-11 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV'si: 1218 lira
2020 MTV'si: 1493 lira
Otomobil
7-11 yaş
1801-2000 cc aralığı
2019 MTV'si: 1888 lira
2020 MTV'si: 2314 lira
(01/01/2018 sonrası tescil)
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2019 MTV'si: 861 lira
2020 MTV'si: 1055 lira
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası
2019 MTV'si: 946 lira
2020 MTV'si: 1159 lira
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2019 MTV'si: 1033 lira
2020 MTV'si: 1266 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2019 MTV'si: 1499 lira
2020 MTV'si: 1837 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası
2019 MTV'si: 1649 lira
2020 MTV'si: 2021 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2019 MTV'si: 1799 lira
2020 MTV'si: 2205 lira
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 lira
2019 MTV'si: 2911 lira
2020 MTV'si: 3568 lira
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
2019 MTV'si: 3176 lira
2020 MTV'si: 3893 lira
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 lira
2019 MTV'si: 4586 lira
2020 MTV'si: 5621 lira
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
2019 MTV'si: 5003 lira
2020 MTV'si: 6132 lira
Kaynak: Hürriyet
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