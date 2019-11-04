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2020 Ocak memur zammı yüzde kaç olacak? Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?

2020 Ocak memur zammı yüzde kaç olacak? Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? gibi soruların yanıtları milyonlarca vatandaş tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından gözler 2020 memur maaşı zam oranına çevrildi. SSK ve Bağ- Kur emeklileri her sene Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. 2020 Ocak memur zammı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından memur maaş zamları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. 2020 Ocak memur zammı yüzde kaç olacak? Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ekim ayında TÜFE yüzde 8.55 oranında gerçekleşti.SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemdegerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Peki, memur emekli maaş zammı 2020'de ne kadar olacak? 
 
2020 OCAK MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
TÜFE’deki 6 aylık artış oranları, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gelecek 6 ay için yapılacak zammı belirliyor. 
 
 
 
Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklamasından sonra 2020 memur zam oranı tam olarak belirlenmiş olacak. 
 
 
EKİM 2019 ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI 
Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayında TÜFE yüzde 8.55 oranında gerçekleşti.
 

 
TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.
 
Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,65, haberleşmede %1,43 ve ulaştırmada %1,17 artış gerçekleşti.
 
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda %0,59 oranında düşüş gerçekleşti.
 

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