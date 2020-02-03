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Ekonomi

2020 Şubat kira artışı belli oldu! Şubat ayı kira zammı ne kadar oldu?

2020 Şubat kira artışı belli oldu mu? Şubat ayı kira zammı ne kadar yapılabilecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde tüm ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Kiraya ne kadar zam yapılacağı TÜİK verilerine göre belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti. 2020 Şubat kira zammına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

03.02.2020  10:10 - Güncelleme: 03.02.2020  10:10

2020 Şubat kira artışı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2020 Şubat kira artışı belli oldu mu? Şubat ayı kira zammı ne kadar yapılabilecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tüm ev sahipleri ve kiracıların gözü bugün açıklanacak olan TÜİK verilerine çevrilmiş durumdaydı. Şubat ayında yenilenecek olan kiracılar kiralarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyorlar. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti.

2020 ŞUBAT KİRA ARTIŞI BELLİ OLDU!

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti.

Buna göre, kiraya Şubat ayında %14,52 oranında zam yapılacak. Mal sahipleri kiracısına bu oranın üzerinde zam yapamayacak.

2020 ŞUBAT KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ 

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 14,52

Zam bedeli: 145,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.145 TL


2020 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti. Bu oranlara göre mal sahipleri kiracısına Ocak ayında yüzde 15.18 oranında zam yapacak.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 15.18

Zam bedeli: 151 lira

Zamlı kira bedeli: 1.151 lira

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

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