13.01.2020 17:39 - Güncelleme: 13.01.2020 17:39

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına ilave tediyelerinin dört taksidi de 2019 yılında ödendi. Şimdi ise gözler 2020 yılı ilave tediye ödemelerine çevrildi. 2020 yılı ilave tediye ödeme tarihleri belli mi? Tediye 2020 ödemeleri ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2020 yılı ilave tediye ödeme tarihleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

2020 YILI İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ Mİ?

2020 yılı Ocak ilave tediye ödemesi Ocak ayının son haftasında belli olacak. Resmi Gazete 'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ilk iki ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli olacak.

TEDİYE 2020 ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçen yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da ilave tediyeler, Ocak ayının son günlerinde ödenecek.

TEDİYE ÖDEMELERİ 2019 NE ZAMANDI?

Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere kamu işçileri yılda 52 günlük ilave ikramiye alıyor. İlk üç taksidini yıl içinde alan işçilere 13 Aralık’ta da ilave tediyenin 13 günlük son taksidi ödendi.

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alındı. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerine ilave tediye ödenir. Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak, haziran, ağustos ve aralık aylarında kamu işçilerine 13’er günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu yıl ilave tediyenin 39 günlük ilk üç taksiti ödendi. İlave tediyenin ilk taksiti 30 Ocak, ikinci taksiti 31 Mayıs, üçüncü taksiti ise 9 Ağustos’ta ödendi. Dördüncü taksitler ise 13 Aralık tarihinde ödendi.