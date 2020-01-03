03.01.2020 14:24 - Güncelleme: 03.01.2020 14:24

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 397) kapsamında 2020 yılı lojman kira bedelleri açıklandı. Lojman kira artışı 2020 ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Bugün yayınlanan Milli Emlak Genel Tebliği'nin amacı 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2020 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 2020 yılı lojman kira bedellerini sizler için derledik..





2020 YILI LOJMAN KİRA BEDELLERİ AÇIKLANDI!

Bugünkü Resmi Gazete'de Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 397) yayınlandı ve 2020 yılı lojman kira bedelleri belli oldu.

LOJMAN KİRA ARTIŞI 2020 NE KADAR OLDU?





Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;





a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,69 TL/m²,





b) Kalorifersiz konutlarda 4,21 TL/m²,





c) Kaloriferli konutlarda 5,53 TL/m², kira bedeli alınır.





KİRA BEDELİNE YAPILACAK İLAVELER NELER?

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,65 TL/m² ilave kira bedeli alınır.





(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,23 TL/m²,





b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,06 TL/m²,





c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,29 TL/m²,





ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,57 TL/m²,





ilave kira bedeli alınır.





KİRA BEDELLERİNİN HESAPLANMASI NASIL YAPILIR?

MADDE 6 – (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.