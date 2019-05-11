2023’e kadar her gün 2 kişi milyoner olacak

ULTRA NET ZENGİNLER 1.752’YE ULAŞACAK

Rapora ilişkin bir sunum gerçekleştiren Knight Frank Ortağı Kate Everett Allen, şu detayları aktardı: “Büyük bir titizlikle hazırladığımız raporu servet danışmanı, aile şirketi ya da özel bankacılardan oluşan 600 kişiye dayandırdık. Bu kişiler toplamda 77 bin müşteri ve 3 trilyon dolar değerinde bir serveti simgeliyor. Rapora göre; geçen sene kişi başı geliri 30 milyon dolar olan Ultra Net Yüksek Değerli Kişilerin (UNYDK) yüzde 63’ünün gelirleri arttı. Ultra Net Yüksek Değerli Kişilerin sayısı 2017’de yüzde 10 artarken bu oran, 2018’de yüzde 4 olarak gerçekleşti. Türkiye’de ise milyonerlerin sayısı yüzde 1 azalarak 83 bin 947’ye gerilerken, Ultra Net Yüksek Değerli Kişi sayısı yüzde 2 düşerek 1.695’e geriledi. Gelecek 5 yıl içinde Ultra Net Yüksek Değerli Kişi sayısı 43 bin kişinin eklenmesiyle yüzde 22 artarak 250 bin civarına erişecek. Türkiye nezdinde ise 2023’e kadar milyoner sayısı yüzde 3 artışla 86 bin 467’ye, Ultra Net Yüksek Değerli Kişi sayısı da yine yüzde 3 artışla 1.752’ye yükselecek.”