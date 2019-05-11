2023’e kadar her gün 2 kişi milyoner olacak
Türkiye’de bulunan dolar milyoneri sayısı 2018’de yüzde 1 azalarak 83 bin 947’ye geriledi. Rakamın 2023’te 86 bin 467’ye çıkacağı belirtiliyor. Bu da 4 yıl boyunca günde 1.8 kişinin milyoneri olacağı anlamına geliyor.
Türk yatırımcılara konut ve perakende gayrimenkul konularında danışmanlık ve aracılık hizmeti veren Global Real Estate Development’in (GRED) iş birliği gerçekleştirdiği başka bir gayrimenkul danışmanlık firması İngiliz Knight Frank, 2019 Servet Raporu’nu ilk kez Türkiye’de açıkladı.
YÜZDE 3 ARTIŞ GÖSTERECEK
Düzenlenen basın toplantısında raporun sonuçlarını paylaşan Knight Frank Ortağı Kate Everett-Allen, bu yıl 13’üncüsü açıklanan raporun, ultra net yüksek değerli kişilerin ülkelere göre dağılımına, servetin ortaya çıkmasını etkileyen faktörlere, küresel servet şehirleri indeksine ve lüks yatırım indeksine ilişkin bilgiler içerdiğini söyledi. Kate Everett-Allen, Türkiye’de dolar milyonerleri sayısının 2018’de önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 83 bin 947’ye gerilediğini kaydederek, rakamın 2023’te yüzde 3 yükselişle 86 bin 467’e ulaşacağını bildirdi. Bu, Türkiye’de 4 yıl boyunca günde ortalama 1.8 kişinin dolar milyoneri olacağı anlamına geliyor. Ultra net yüksek değerli kişi sayısının Türkiye’de 2018’de yüzde 2 azalarak bin 695’e düştüğünü dile getiren Allen, bu rakamın ise yüzde 3 artışla 2023’te bin 752’ye yükseleceğini aktardı. Allen, kişilerin gelirleri arttıkça hükümetlerin de bu gelir sahibi kişileri kendi ülkelerine çekmek için bazı girişimleri olduğunu belirterek, bu girişimlere örnekler verdi. GRED Kurucusu ve CEO’su Meltem Türker, GRED ve Knight Frank iş birliği ile 2019 Servet Raporu’nun Türkiye’de ilk kez açıklandığına dikkat çekerek, “Dünyanın sayılı gayrimenkul danışmanlık firmalarından Knight Frank’in, raporunu İstanbul’da tanıtması, ülkemize verdiği değeri gösteriyor” dedi.
6 milyon dolara saat 1.6 milyon dolara pul
Knight Frank’in Servet Raporu, eski paralardan sanata, saatlerden arabalara, pırlanta ve mücevherden pul ya da mobilyaya kadar alım-satımı yapılan lüks eşyalara da ilişkin bilgiler içeriyor. Bu çerçevede geçen sene satışı gerçekleştirilen en pahalı eşyalar şöyle: l Sanat Eseri; David Hockney, Sanatçının Portresi/ 90 milyon $ l Mücevher; The Marie Antoinette İnci Kolye/ 36 milyon $ l Saat; 1970 Rolex Daytona Unicorn/ 5.9 milyon $ l Klasik Araba; 1962 Ferrari 250 GTO/ 48.4 milyon $ l Pul; 1918 Jenny Invert 24 Cent/ 1.6 milyon $ l Para; 1621 Polonya Altın Parası, 100 Ducat/ 2.2 milyon $ l Pırlanta; The Wisnton Pink Legacy, 19 karat/ 50 milyon $
ULTRA NET ZENGİNLER 1.752’YE ULAŞACAK
Rapora ilişkin bir sunum gerçekleştiren Knight Frank Ortağı Kate Everett Allen, şu detayları aktardı: “Büyük bir titizlikle hazırladığımız raporu servet danışmanı, aile şirketi ya da özel bankacılardan oluşan 600 kişiye dayandırdık. Bu kişiler toplamda 77 bin müşteri ve 3 trilyon dolar değerinde bir serveti simgeliyor. Rapora göre; geçen sene kişi başı geliri 30 milyon dolar olan Ultra Net Yüksek Değerli Kişilerin (UNYDK) yüzde 63’ünün gelirleri arttı. Ultra Net Yüksek Değerli Kişilerin sayısı 2017’de yüzde 10 artarken bu oran, 2018’de yüzde 4 olarak gerçekleşti. Türkiye’de ise milyonerlerin sayısı yüzde 1 azalarak 83 bin 947’ye gerilerken, Ultra Net Yüksek Değerli Kişi sayısı yüzde 2 düşerek 1.695’e geriledi. Gelecek 5 yıl içinde Ultra Net Yüksek Değerli Kişi sayısı 43 bin kişinin eklenmesiyle yüzde 22 artarak 250 bin civarına erişecek. Türkiye nezdinde ise 2023’e kadar milyoner sayısı yüzde 3 artışla 86 bin 467’ye, Ultra Net Yüksek Değerli Kişi sayısı da yine yüzde 3 artışla 1.752’ye yükselecek.”
1 milyon dolara 16 metrekare ev
Raporda dünyadaki fiyat hareketlerini izleyerek ülke bazlı gayrimenkul fiyatları da ele alındı. Knight Frank Ortağı Kate Everett konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Fiyat hareketleri ile ölçüm yaptığımız bir diğer konu da 1 milyon dolar karşılığı sahip olunabilen metrekare miktarı… Bu çerçevede listenin başında 16 metrekare ile Monaco geliyor. Monaco’yu 22 metrekare ile Hong Kong ve 31 metrekare ile Londra takip ediyor. Türkiye’de ise 1 milyon dolara 109 metrekare satın alınabiliyor ki böylece İstanbul, Ortadoğu bölgelerinde Dubai’den daha değerli olduğu ortaya çıkıyor.”
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