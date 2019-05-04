'2023’e ulaşana kadar durmak dinlenmek'
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin 2023 hedeflerine varıncaya kadar durmadan dinlenmeden çalışacaklarını söyledi. İnovasyon Haftası’nda konuşan Erdoğan “Gözle görülür bir inovasyon heyecanına şahit oluyoruz” dedi.
Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. “Maruz kaldığımız saldırılar karşısında her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başardık. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbirimize durmak dinlenmek yok” diyen Erdoğan, “Gözle görülür inovasyon heyecanına şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.
TASARIM ÇOK ÖNEMLİ
Erdoğan “Türkiye, dünyadaki 222 ülke ve bölgedeki ülkelerde bayrak gösteriyor. İhracatımız yüzde 5.4 artarak 15 milyar 273 milyar dolara uğraşırken, ithalatımız 18,1 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığımız azaldı. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise geçen Nisan ayında yüzde 68.3 iken bu yıl aynı oran yüzde 84.4’e yükseldi. Bizim için artık mal ve hizmet ihracatı tek başına yeterli değildir. 2023 hedeflerine uğraşmak için yaptığımız ihracatın katma değerini yükseltmemiz gerekiyor. Sanayicimiz daha çok çalışacak, ihracatçılarımız yeni pazarlar bulacak. İhracatımızın katma değerini yükseltmek için inovasyon, tasarım, teknoloji ve araştırma geliştirmeye çok önem vereceğiz” dedi.
YAPAY ZEKA HER ALANDA
“Göreve geldiğimizde ihracat 36 milyar dolardı, 169 milyar dolara ulaştık. Bu yıl inşallah ihracat rakamlarını ilerilere taşıyacağız” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Yapay zekanın kendini hissettirdiği yerde konvansiyonel üretimle başa çıkamayız. Tüm kamu kurumlarında dijital dönüşümü hızlandırdık. Bununla birlikte dijital ekonomiyi de hızlandırmış bulunuyoruz. Dijital dönüşüme kritik bir politika olarak sahip çıkıyoruz. İhracatçılarımız, büyük sanayilerimiz, KOBİ’lerimiz başta olmak üzere yeni dönemin ruhunu kavradığına inanıyorum.”
TÜRK BAHARI BEKLEMEYİN
“Suriye’yi önce bataklık hale getirip sonra bundan şikayet edenler şimdi de ülkemizin sınırlarını bir terör koridoruyla kuşatmaya çalışıyorlar” diyen Erdoğan “Hala kafalarda bir Türk baharı özlemi var. Halbuki onların girdiği her yer kara kışa dönmüştür. İşte buyrun Avrupa şehirleri cayır cayır yanıyorlar. Daha çok yanacaksınız. Türkiye bin yıllık hakimiyeti ile kimsenin yutamayacağı büyük bir lokmadır” dedi.
İhracat 4 katına çıktı
Türkiye’nin her alanda büyüdüğünü belirten Başkan Erdoğan “17 yılda ülkemizi 3 katından fazla büyütmeyi, ihracatını 4,5 kat, turizmini 4 katına çıkarmayı başarmış bir ülkeyiz. En önemli terör örgütlerini yerle yeksan etmiş bir ülkeyiz. Bu tür operasyonlar sadece bizim hedeflerimize ulaşma azmimizi daha da perçinler ve bizi daha da güçlü kılar” dedi.
Çalışmak ve çok üretmek geleneğimizdir
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İnovasyon Haftası’nda yaptığı konuşmada “TİM olarak, inovasyon ve girişimciliğe verdiğimiz önem ve değerin en somut örnekleri olan Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG, üniversite sanayi iş birliğini güçlendiren mentorluk programı İnoSuit, Türkiye’nin en genç ve inovatif ailesi İnovaTİM, Türkiye’nin en büyük girişimcilik ailesi TİM-TEB Girişim Evlerimiz artık TİM İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi adı altında faaliyetlerini sürdürecek” dedi.Gülle, “Çalışmak, uğraşmak, üretmek, öğrenmek, öğretmek gerekirse sonuna kadar mücadele etmek, düştüğü yerden kalkmak ve bir daha denemek bizim geleneklerimizde var” dedi.
Yenilikçi Ticaret Platformu geliyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, zirvede yaptığı açıklamada “Yenilikçi sektörlerde kendini kanıtlamış girişimcilerle beraber ortak inovatif ticari politikalar oluşturmak üzere ‘yenilikçi ticaret platformunu’ oluşturuyoruz” dedi. İnovasyon üreten ülkelerin, aynı zamanda kendi ürettikleri ürünlerini yüksek teknoloji ve katma değer katarak daha yüksek fiyatlı ürün ihraç etme şansına sahip olduğunu vurgulayan Pekcan, “Aynı zamanda bu ürünlerin ihracatının yanında fikri mülkiyet haklarının ihracatıyla da ülkelerine ek kazanç sağlamış oluyorlar” dedi.
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