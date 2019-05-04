'2023’e ulaşana kadar durmak dinlenmek'

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. “Maruz kaldığımız saldırılar karşısında her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başardık. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbirimize durmak dinlenmek yok” diyen Erdoğan, “Gözle görülür inovasyon heyecanına şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.

TASARIM ÇOK ÖNEMLİ

Erdoğan “Türkiye, dünyadaki 222 ülke ve bölgedeki ülkelerde bayrak gösteriyor. İhracatımız yüzde 5.4 artarak 15 milyar 273 milyar dolara uğraşırken, ithalatımız 18,1 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığımız azaldı. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise geçen Nisan ayında yüzde 68.3 iken bu yıl aynı oran yüzde 84.4’e yükseldi. Bizim için artık mal ve hizmet ihracatı tek başına yeterli değildir. 2023 hedeflerine uğraşmak için yaptığımız ihracatın katma değerini yükseltmemiz gerekiyor. Sanayicimiz daha çok çalışacak, ihracatçılarımız yeni pazarlar bulacak. İhracatımızın katma değerini yükseltmek için inovasyon, tasarım, teknoloji ve araştırma geliştirmeye çok önem vereceğiz” dedi.

YAPAY ZEKA HER ALANDA

“Göreve geldiğimizde ihracat 36 milyar dolardı, 169 milyar dolara ulaştık. Bu yıl inşallah ihracat rakamlarını ilerilere taşıyacağız” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Yapay zekanın kendini hissettirdiği yerde konvansiyonel üretimle başa çıkamayız. Tüm kamu kurumlarında dijital dönüşümü hızlandırdık. Bununla birlikte dijital ekonomiyi de hızlandırmış bulunuyoruz. Dijital dönüşüme kritik bir politika olarak sahip çıkıyoruz. İhracatçılarımız, büyük sanayilerimiz, KOBİ’lerimiz başta olmak üzere yeni dönemin ruhunu kavradığına inanıyorum.”

TÜRK BAHARI BEKLEMEYİN

“Suriye’yi önce bataklık hale getirip sonra bundan şikayet edenler şimdi de ülkemizin sınırlarını bir terör koridoruyla kuşatmaya çalışıyorlar” diyen Erdoğan “Hala kafalarda bir Türk baharı özlemi var. Halbuki onların girdiği her yer kara kışa dönmüştür. İşte buyrun Avrupa şehirleri cayır cayır yanıyorlar. Daha çok yanacaksınız. Türkiye bin yıllık hakimiyeti ile kimsenin yutamayacağı büyük bir lokmadır” dedi.