''2023'te emtia milliyetçiliğini daha çok konuşacağız''

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İMSAD tarafından düzenlenen yılın son "Gündem Buluşmaları", Demirdöküm'ün katkılarıyla online olarak gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan'ın yaptığı toplantıda Türkiye OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Kerem Alkin ile Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, 2022 yılı değerlendirmelerini ve 2023 yılına yönelik beklentilerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, 2021 yılında herkesin hedeflerinin üstünde bir yıl geçirdiğini, 2022 yılında ise beklenmeyen Rusya-Ukrayna Savaşı'nın özellikle yılın ikinci yarısında hedefleri zorladığını belirtti.

Avrupa'nın enerji arz güvenliği ve maliyetleri konusunda farklı adımlar attığını, Yeşil Mutabakat'a rağmen fosil yakıtlara yöneliş başladığını ifade eden Erdoğan, Türkiye dahil bazı ülkelerin, iç piyasalarını korumak için emtia ihracatını durdurma ya da kısıtlama yoluna gittiğini aktardı.

Erdoğan, artan emtia milliyetçiliğine dikkati çekerek, "2023 yılında emtia milliyetçiliğini daha çok konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "KARADENİZ TAHIL KORİDORU İNİSİYATİFİ'NİN GIDA KRİZİNE OLUMLU ETKİLERİ OLDU"

Türkiye OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Kerem Alkin ise Türkiye İMSAD 50. Gündem Buluşmaları toplantısında da değindiği "2 Siyah Kuğu"nun etkilerinin devam ettiğini belirterek, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomi çevreleri tarafından, gerçekleşme olasılığı göreceli düşük olarak algılanan bir riskin bir anda gerçekleşmesi yani "siyah kuğu" olarak nitelendirildiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Kerem Alkin, şunları kaydetti:

"Tüm uluslararası kuruluşların çatısı altında süregelen küresel enerji ve gıda arz krizine yönelik değerlendirme ve toplantılar, modern tarihin en ağır küresel enerji ve gıda krizi ile karşı karşıya olduğumuzu teyit eden tespitlere sahne olmakta. İki küresel krizin birbiriyle bağlantısı üç temel başlığın bir araya geldiği bu 'kriz üçgeni' ile '3C' olarak tanımlanıyor: İklim değişikliği, Kovid-19 küresel virüs salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı. Karadeniz Tahıl Koridoru İnisiyatifi'nin gıda krizine olumlu etkileri oldu. Türkiye olarak katıldığımız toplantılarda bu oluşum için tebrik alıyoruz."

Avrupa'da enerji arz güvenliği açısından bazı adımların atılması yönünde çağrılar yükseldiğine işaret eden Alkin, "Enerji verimliliğini artırmak için yalıtım seferberliğinin başlatılması, ısı pompaları gibi enerji verimliliğini artıracak ürünlere önem verilmesi, ısınmanın tamamen elektrik enerjisi ile olması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması gibi çözümlere odaklanılıyor. Bu adımlar için Türk inşaat malzemesi sanayisinin ürettiği malzemelere ihtiyaç olacak, burada önemli bir potansiyel bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel ise "Dünya ekonomisinin 2023 gündemini yüksek enflasyon ile mücadele, sıkı para politikaları, resesyon/durgunluk/yavaşlama beklentileri, enerji ve gıda krizi olasılıkları oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da beklenen enerji tasarrufu uygulamalarının Türkiye'ye talep oluşturacağını belirten Gürlesel, kışın sert geçmesi durumunda enerji fiyatlarının yükselme olasılığına da dikkati çekti.

Gürlesel,Türkiye'de seçim ekonomisinin etkilerinin görüldüğünü ifade ederek, "Asgari ücretin 8 bin 500 TL olmasını, diğer ücretlerde de yüzde 35-50 oranlarında artış bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

