Emeklilere iyileştirme için Başkan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışma sürerken, Ocak'ta yapılacak enflasyon artışı için de ipuçları geliyor. Ocak'ta 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı için son ipucunu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi verdi.

YENİ TAHMİN GELDİ

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Ağustos ayı anketinde 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59.46 olarak yer aldı. Bu tahmine göre; yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 33.13 olarak gerçekleşecek. Emeklilerin zam oranı da bu durumda yüzde 33.13 olacak. Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak tarihinde öğrenecek.

YÜZDE 33.13'E GÖRE ZAM HESAPLAMASI

Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Ek iyileştirme için de hazırlık yapılıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum" demişti.



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Emeklilere yönelik çalışma, tamamlanmasının ardından Başkan Erdoğan'a sunulacak. Hem yapılacak artış hem bunun yürürlüğe gireceği tarih için son kararı Başkan Erdoğan verecek. Emeklilere yönelik düzenlemenin Ekim ayında Meclis'in açılmasının ardından tamamlanarak yasalaştırılması bekleniyor. Bu arada Merkez Bankası'nın yüzde 58 olan 2023 enflasyon tahminine göre ise bu yılın ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek.

MEMURLAR İÇİN 'FARK'LI ARTIŞ

Memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşme süreci devam ederken, burada kararlaştırılacak Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı için de ipucu geldi. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre memurların ve emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 25.59'u bulacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyetinin Ocak ayı zam teklifi yüzde 15 oldu. Bu teklif üzerinde uzlaşma sağlanır ve anketteki enflasyon tahmini gerçekleşirse memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayı zam oranı yüzde 44.43'e ulaşacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 31 bin 799 liraya, taban memur emeklisi aylığı da 9 bin 877 liradan 14 bin 265 liraya yükselecek.