Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından satırbaşları:

OVP finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Depremden etkilenen bölgelerde yeniden yapılanma ve afetlere dirençli şehirler oluşturma, bu bütçede de önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Ekonomimiz 2024 yılında yüzde 3,3 oranında büyüme sağladı. 2025 yılında da ekonomimizin yine yüzde 3,3 büyümesini öngörüyoruz.

Küresel ölçekteki belirsizlikler, ılımlı küresel büyüme görünümünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,8 büyümesi beklenmektedir.

2026 yılı için ihracatta kesintisiz artışı sürdürerek 282 milyar dolar tutarındaki ihracat hedefimizi yakalamayı öngörüyoruz.

2025 yılında işsizlik oranının yüzde 8,5'e düşeceği tahmin edilmektedir. 2026 yılında işsizlik oranının yüzde 8,4'e gerilemesi beklenmektedir.

2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını öngörmekteyiz.

2025 yılı sonunda turizm gelirlerimizin 64 milyar dolara ulaşmasını, 2026 yılında ise 68 milyar dolarla yeni bir rekor seviyesine yükselmesini öngörmekteyiz.

Son 3 yılda merkezi yönetim bütçemizden 2025 yılı fiyatlarıyla 90 milyar dolar tutarındaki bir kaynağı depremin yaralarını sarmak üzere tahsis ettik. Buna rağmen, yatırım, istihdam, büyüme göstergelerine olumlu sonuçlar aldık.

"ENFLASYONLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, fiyat istikrarı sağlanarak tek haneli enflasyon oranlarına kalıcı biçimde ulaşmak temel hedefimiz olmaya devam edecektir.

Bu yıla ilişkin milli gelirimizin 62,2 trilyon lira olmasını bekliyoruz. 2026'da ise Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 77 trilyon liraya ulaşacak.