İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8595
  • EURO
    48,9078
  • ALTIN
    5694.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 2026 yılı bütçesine ilişkin açıklama! Yılmaz: Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 77 trilyon liraya ulaşacak
Ekonomi

2026 yılı bütçesine ilişkin açıklama! Yılmaz: Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 77 trilyon liraya ulaşacak

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Küresel ölçekteki belirsizlikler, ılımlı küresel büyüme görünümünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,8 büyümesi beklenmektedir. 2026 yılı için ihracatta kesintisiz artışı sürdürerek 282 milyar dolar tutarındaki ihracat hedefimizi yakalamayı öngörüyoruz. Bu yıla ilişkin milli gelirimizin 62,2 trilyon lira olmasını bekliyoruz. 2026'da ise Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 77 trilyon liraya ulaşacak.' dedi.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
2026 yılı bütçesine ilişkin açıklama! Yılmaz: Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 77 trilyon liraya ulaşacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından satırbaşları:

OVP finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Depremden etkilenen bölgelerde yeniden yapılanma ve afetlere dirençli şehirler oluşturma, bu bütçede de önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Ekonomimiz 2024 yılında yüzde 3,3 oranında büyüme sağladı. 2025 yılında da ekonomimizin yine yüzde 3,3 büyümesini öngörüyoruz.

Küresel ölçekteki belirsizlikler, ılımlı küresel büyüme görünümünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,8 büyümesi beklenmektedir.

2026 yılı için ihracatta kesintisiz artışı sürdürerek 282 milyar dolar tutarındaki ihracat hedefimizi yakalamayı öngörüyoruz.

2025 yılında işsizlik oranının yüzde 8,5'e düşeceği tahmin edilmektedir. 2026 yılında işsizlik oranının yüzde 8,4'e gerilemesi beklenmektedir.

2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını öngörmekteyiz.

2025 yılı sonunda turizm gelirlerimizin 64 milyar dolara ulaşmasını, 2026 yılında ise 68 milyar dolarla yeni bir rekor seviyesine yükselmesini öngörmekteyiz.

"ENFLASYONLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, fiyat istikrarı sağlanarak tek haneli enflasyon oranlarına kalıcı biçimde ulaşmak temel hedefimiz olmaya devam edecektir.

Bu yıla ilişkin milli gelirimizin 62,2 trilyon lira olmasını bekliyoruz. 2026'da ise Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 77 trilyon liraya ulaşacak.

  • cevdet yılmaz
  • bütçe
  • deprem bölgesi

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.