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Ekonomi

''2035'e kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek yapı bırakmamak hedefimiz''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek yapı bırakmamayı hedeflediklerini belirtti.

DHA12 Kasım 2022 Cumartesi 12:53 - Güncelleme:
''2035'e kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek yapı bırakmamak hedefimiz''
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Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından, ülke genelinde kentsel dönüşüm alanında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili video yayınlayarak, kentsel dönüşüm verilerini paylaştı. Bakan Kurum'un 'Neden mi Kentsel dönüşüm?' başlığı ile paylaştığı videoda, İstanbul'un Kirazlıtepe Mahallesi'nde yaşayanların duygularına yer verilerek kentsel dönüşümün önemine dikkat çekildi.

Bakan Kurum, 3 milyon 200 bin konut yenilendiğini, 81 ilde, 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümünün sürdüğünü, 6,6 milyon ev ve iş yerinin denetiminin tamamlandığını, 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda oturduğunu kaydetti. Kurum, İstanbul'da hayata geçirilen 788 bin konutluk kentsel dönüşüm kapsamında 39 ilçede 695 bin konutun yenilendiği ve 93 bin konutun da dönüşümünün sürdüğü belirtti. Kurum, 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek yapı bırakmamayı hedeflediklerini de vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul'da Fikirtepe, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane Yahya Kemal, Zeytinburnu Telsiz ve Beştelsiz, Bağcılar Demirkapı, Güngören Tozkoparan, Kartal Orhantepe, Üsküdar Mehmet Akif Ersoy, Ferah ve Kirazlıtepe, Ataşehir Şerifali, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde on binlerce konutun teslim edildiği belirtilerek, Beykoz Tokatköy ve Beyoğlu Okmeydanı'nda da 2 bin konutun temellerinin atıldığı aktarıldı. Ankara'da da Mamak ve Altındağ ilçelerinde 4 bin 368 konutun dönüşümünün sürdüğü kaydedilerek, il genelinde toplamda 39 bin konutluk kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği belirtildi.

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