Bakan Karaismailoğlu: Denizcilik sektörümüze 2053 yılına kadar 21,6 milyar dolar daha yatırım yapacağız

Karaismailoğlu, Bir Milyonuncu Amatör Denizci Belge Teslim ve Protokol İmza Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Karaismailoğlu, "Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci" projesi kapsamında bugün 1 milyonuncu amatör denizci belgesinin takdim edileceğini aktararak, bu alanda yaptıkları çalışmaları paylaştı.

Karaismailoğlu, Barbaros Hayrettin Paşa'nın "Denizlere hakim olan cihana hakim olur" sözünü anımsatarak, bu sözün günümüzde doğruluğunu halen güçlü bir biçimde koruduğunu vurguladı.

Bugün dünya ticaret hacminin yaklaşık yüzde 86'sını üstlenen deniz taşımacılığının, küresel ticaretin bel kemiği olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Son 50 yılda yük hacminin 20 kattan daha fazla büyüdüğü denizcilik, en stratejik sektör konumundadır. Ülkemizde 2021 yılında hacim olarak ithalat amaçlı yüklerin yaklaşık yüzde 93'ü, ihracat amaçlı yüklerin de yaklaşık yüzde 81'i deniz yolu ile taşınmıştır. Güçlü ekonomiye ve dünyada söz sahibi ülke konumuna yükselmek için denizcilik sektörü olmazsa olmazdır. Ülkemizde oluşan istikrar ve güven ortamının rüzgarını arkamıza alarak denizcilik sektörünü günümüzün küresel ve rekabetçi dünyasına taşıyacak dev adımlar attık. Bugün, 31,3 milyon dedveyt tonluk kapasitemizle küresel deniz ticaret filosu bakımından 15. sıraya yükselmiş durumdayız.

Yıl sonunda tonajımızın 36 milyon dedveyt ton olmasıyla dünya sıralamasında bir basamak daha çıkmayı ve 14. sıraya yükselmeyi öngörüyoruz. Ayrıca, Türk bayraklı gemi tonajımızın da uzun zaman sonra bu yıl artacağını görüyoruz. Ülkemizin altyapı atağını denizcilikte de sürdürüyoruz. Büyük bir başarıya imza attık ve 2002 yılında yalnızca 37 olan tersane sayımızı 84'e, 149 olan liman sayımızı ise 217'ye çıkardık. Aldığımız tedbirler sayesinde pandemiye rağmen deniz yolu sektöründe ülkemiz 2020 yılında da 2021 yılında da büyüme kaydetti. Dünya ise geçen 2 yılı küçülmeyle kapattı."

- "2022 YILI SONUNDA TOPLAM 545 MİLYON TON YÜK ELLEÇLENECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"



Adil Karaismailoğlu, dünya genelinde konteyner elleçlemelerinde yüzde 1,2'lik düşüş, toplam yük elleçlemesinde yüzde 3,8'lik azalma kaydedildiğini, Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner miktarının ise bir önceki yıla göre yüzde 8,3 arttığını, geçen yıl 12,6 milyon TEU olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Elleçlenen toplam yük miktarının ise bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 526 milyon tona yükseldiğini belirten Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyümemizi bu yıl da sürdüreceğimizi ve 2022 yılı sonunda toplam 545 milyon ton yük elleçleneceğini öngörüyoruz. Ocak-Ekim 2022 döneminde, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre limanlarımızda elleçlenen yük miktarında yüzde 5'lik artış kaydedildi. Dünyada yaşanan ekonomik krize, ülke ekonomilerindeki küçülme ve durgunluk tehlikesi ile savaşlara rağmen ülkemizin sadece deniz ticaretinde elde ettiği bu rakamlar yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedefi ile yürüdüğümüz yolda yazdığımız başarı hikayesinin önemli bir parçasıdır. Paris Memorandum tarafından bayrak devletlerinin performanslarına göre her yıl yayımlanan listede ülkemiz, performansını her yıl arttırıyor. 2002 yılında 160 gemi tutulma sayısı ile Kara Liste'de bulunan Türk bayrağı, önce gri listeye, sonra da Beyaz Liste'ye geçmiş ve buradaki konumunu giderek güçlendirmiştir.

2023 yılında en başarılı ilk 10 ülke arasına girme hedefimize ulaştık, 8'inci sıraya yükseldik. Bu başarımız ve daha niceleri, devlet aklının, bilimsel planlamanın, sektörle ortak çalışmalarımızın ve en önemlisi de 20 yıllık istikrarın sonucudur. Ay yıldızlı bayrağımız, 80 ülke arasında 70'inci sıradan 8'inci sıraya çıkarak dünyanın en prestijli bayrak devletleri arasındaki yerini almıştır. Bu sayede Türk bayraklı gemilerimiz, Paris Memorandum limanlarında daha seyrek periyodlarda denetime tutulma hakkı kazanmıştır. Böylece gemilerimizin limanlarda ticari faaliyetlerinde gecikmelere sebep olabilecek gereksiz bekletilmelerinin de önüne geçilmiştir. Bizler için en kıymetlisi de Türk bayrağının itibarını tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk."

Karaismailoğlu, bunların çok büyük başarılar olmasına rağmen denizcilik sektörünün sürdürülebilir gelişimi ve ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için atılması gereken çok sayıda adım olduğunu söyledi.

- "BAKANLIĞIMIZ İLE TÜRKİYE YELKENCİLİK FEDERASYONU ARASINDA PROTOKOL İMZALAYACAĞIZ"



Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasının önemli olmasına karşın yetmediğini aktaran Karaismailoğlu, bu denizlere açılmak, kıyıları kullanmak ve denizlerden en büyük faydayı sağlayabilmek gerektiğine işaret etti.

Bunun da öncelikle amatör-sportif denizciliğin gelişip kültürün ve yaşamların bir parçası haline gelebilmesiyle mümkün olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Denizin ve denizciliğin halka tanıtılması, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla deniz kültürü farkındalığını artıran Türk milleti, denizciliğin her alanındaki ekonomik çıkarlarını çoğaltıp genişletirken, bu alanda memleketine de en büyük faydayı sağlayacaktır. Bu bilinçle denizcilik kültürünü aşılamak, insanımızın yüzünü denizlere çevirerek denizci millet-denizci ülke hedefine ulaşmak için, 'Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci' projesi kapsamında, denizle yaşayan nesiller yetiştirebilmek için, gençlerin aydınlık geleceğini denizlerde görebilmeleri için ilk ve önemli adımlar atıldı. Bu projemizle temel eğitimler, öncelikle Bakanlığımız ve uhdesindeki liman başkanlıklarındaki uzman eğiticiler tarafından verildi ve hedefimiz olan 2023 yılından önce 1 milyon amatör denizci hedefine ulaşıldı.

Ayrıca, eğitimlerimiz sayesinde vatandaşlarımızın denize, denizciliğe olan ilgi ve merakını artırdığımız için de son derece memnunuz. 'Denizci millet, denizci ülke' hedefimizin daha da güçlü yeşermesini sağlayacak her adımı atmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda bugün Bakanlığımız ile Türkiye Yelkencilik Federasyonu arasında protokol imzalayacağız. Böylece uygulama eğitimlerini de teorik eğitimlerimizle de destekleyeceğiz."

- "GEMİ İNSANLARI BİLGİ SİSTEMİ'Nİ YENİLEDİK VE 15 AĞUSTOS 2022 İTİBARIYLA DEVREYE ALDIK"



Adil Karaismailoğlu, yaygınlaşan denizcilik kültürü ile özel tekne üretimine de katkı sağladıklarına işaret ederek, "Özel tekne sayımız pandemi koşullarına rağmen projenin devam ettiği 4 sene içerisinde 39 bini yeni inşa olmak üzere, 62 bin yeni tekne bağlama kütüğüne kaydedilerek toplam özel tekne sayısı 49 binden 111 bine ulaştı." dedi.

Bu rakamların artarak devam edeceğini, deniz turizminin de bu büyümeden olumlu yönde etkileneceğini aktaran Karaismailoğlu, denizcilik kültürünün yaygınlaşmasının bir diğer sonucunun da denizlerin sadece ticari bir araç olarak değil, çevresel bir değer olarak da anlam kazanmasını sağlaması olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, "Amatör denizcilerimiz de bu kültürün en kıymetli koruyucularıdır. Çünkü denizi tanıyan onu sever. Denizi seven onu korur. Bakanlık olarak sadece amatör denizcilerimiz için değil, gemi insanlarımız için de önemli adımlar attık. Bakanlığımızca gemi insanlarımızın tüm deniz yaşamları boyunca tabi oldukları eğitim, sınav, görevde yükselme ve yeterlik yenilenmesi gibi işlemler dünya standartlarında olmalı. Bunların çok daha kolay ve hızlı yapılabilmesi için Gemi İnsanları Bilgi Sistemi'ni yeniledik ve 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla devreye aldık." diye konuştu.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, bu proje sayesinde 135 bin aktif gemi insanının tüm denizcilik işlemlerinin çok daha hızlı, evraksız ve güvenli olarak yürütülebildiğini bildirdi.

- "BAKANLIĞIMIZ, DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIMLARINA 2023 YILINDA DA DEVAM EDECEK"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bakanlığın denizcilik sektöründe iş gücünün güçlenmesi ve genç istihdam oluşturulması için yatırımlarına 2023 yılında da devam edeceğini belirterek, staj olanağı bulmada daha çok zorlukla karşılaşan kız öğrencileri de kapsayacak olanaklar sağladıklarını söyledi.

Denizcilik lisans öğrencisi kızların, zorunlu deniz stajlarını tamamlayabilmeleri için "kontenjan ayrılması" amacıyla sektörün önde gelen firmalarından 15'i ile "Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İş Birliği Protokolü" imzalandığını anımsatan Karaismailoğlu, "staj seferberliğini" 2023 yılına da taşıdıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bunun yanında dünyada önümüzdeki yıllarda zabit açığının artacağı yönündeki raporlar da dikkate alınarak bu açığın Türk gemi insanları tarafından doldurulması en önemli önceliklerimiz arasında. Ülkemiz denizcilik sektörüne daha iyi hizmet verebilmek, sürdürülebilirliğini sağlamak ve denizcilik teşkilatımızı daha da güçlendirmek için 21 bölge liman başkanlığı kurduk. Kurulan bu bölge liman başkanlıkları ile çok daha çabuk ve etkin hizmet vereceğiz, denizcilik idaremizin gücüne güç katacağız. Boğazlarımızdan transit geçen gemilerin geçiş ücretleri Altın Frank değerini güncelledik.

Türk boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemilerden alınan fener ve tahlisiye ücretlerini yaklaşık 5 katına çıkardık ve bundan sonra her 1 Temmuz'da bu ücreti güncelleyeceğiz. Kılavuzluk ve römorkör hizmetlerinden alınan kamu payı oranlarını yüzde 30'a varan şekilde artırdık. Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönergeyi yayımladık. Yönergede Türk bayraklı gemiler lehine destekler sağladık. Türkiye'mizin 2053 vizyonu ışığında, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde hak ettiği yere kavuşturacak, 30 yıllık ulaştırma ve haberleşme yatırım planımızı tüm kamuoyu ile paylaştık. Bu plan kapsamında 30 yılda 198 milyar dolar yatırım öngördük. Denizcilik sektörümüze 2053 yılına kadar 21,6 milyar dolar daha yatırım yapacağız. Bu sayede milli gelirimize 180 milyar dolar katkı sunacağız. Üretime etkimiz ise 320 milyar doları aşacak. 30 yıl boyunca istihdama katkımız ise 5 milyon kişi olacak."

- "KANAL İSTANBUL TAMAMLANDIĞINDA, İSTANBUL BOĞAZI'NIN TRAFİK YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK"



Adil Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Plan'da "Mavi Vatan"ın temeli, ulaşımdaki entegrasyonun kilit noktası deniz yollarına özel bir yer ayırdıklarını bildirdi.



Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Buna göre, liman tesisi sayısını 217'den 255'e çıkaracağız. Yeşil Liman uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Limanlarımızda yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmasını sağlayacağız. Otonom gemi seferleri geliştirilecek ve limanlarda otonom sistemlerle elleçleme verimliliği artırılacak. Lojistik altyapıları güçlendirilmiş ihtisas limanları oluşturacağız. Limanların aktarma hizmeti kapasitesini daha da genişleterek bölge ülkelerine hizmet verebilecek çok modlu ve kısa mesafeli deniz taşıma altyapısını geliştireceğiz.

Yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da en önemli ulaşım projelerinden olan Kanal İstanbul ile Türkiye'nin deniz yolu taşımacılığındaki rolünü güçlendireceğiz. (Proje) Tamamlandığında, başta İstanbul Boğazı ve çevresinde can ve mal güvenliğini sağlamasının, Boğazın tarihsel ve kültürel dokusunu korumasının yanı sıra Boğaz giriş ve çıkışlarında günlerce süren beklemeleri azaltarak İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü hafifletecek."

Konuşmasının ardından 1 Milyonuncu Amatör Denizci Belgesi'ni takdim eden Karaismailoğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yelken Federasyonu arasındaki Amatör Denizci Pratik Eğitimleri Protokolü'nün imzasına eşlik etti.