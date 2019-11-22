22 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetiminde verilen evde bakım aylığının ödenip ödenmediği e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşları ödemeleri il il olarak sırayla gerçekleştiriliyor. Evde bakım maaşı ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

22 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

22 Kasım 2019 itibariyle 42 ilde evde bakım maaşları yatırıldı. Evde bakım parası yatırılan iller şöyle: 1- Amasya 2- Kırıkkale 3- Edirne 4- Tokat 5- Ordu 6- Bayburt 7- Adıyaman 8- Manisa 9- Samsun 10- İstanbul 11- Denizli 12- Kırklareli 13- Bolu 14- Mersin 15- Konya 16- Ankara 17- Bilecik 18- Şanlıurfa 19- Sakarya 20- Zonguldak 21- Afyonkarahisar 22- Uşak 23- Diyarbakır 24- Osmaniye 25- Aydın 26- Kırşehir 27- Hatay 28- Antalya 29- Çanakkale 30- Elazığ 31- Van 32- Şırnak 33- Karabük 34- Balıkesir 35- Çorum 36- Muğla 37- Bursa 38- İzmir 39- Adana 40- Trabzon 41- Düzce 42- Kayseri

İlerleyen günlerde bu sayının artması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

e Devlet'in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Daha önce evde bakım maaşı 1305 TL idi. Temmuz ayı enflasyon oranlarının ve zam miktarının belirlenmesinin ardından bu rakam 1383 TL'ye yükseldi. Bu zam memurlara yapılan zam oranı yani yüzde 6 ile aynıdır.

Özel bakım merkezlerinde hizmet alanlar için ise eski rakam 2611 TL iken Temmuz ayı zammı ile birlikte bu rakam 2767 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması

1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.

Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.

2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir.