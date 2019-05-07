23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak seçim ekonomiyi nasıl etkiler?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın seçimlerinin 23 Haziran 2019’da yenilenmesine karar verdi. Karar sonrası siyasilerden açıklamaları dışında, kararın ekonomiye etkileri nasıl olacağı sorusu gündeme geldi. Konuyla alakalı 24 TV ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Statejist Cüneyt Paksoy, “piyasalar için de vicdanları rahatlatan bir seçim önemlidir” dedi.

“DOLAR 5,85-6,30 BANDINDA”

“23 Haziran’a nasıl gidiyoruz?” bu çok önemli diyen Paksoy, 23 Haziran’dan sonra piyasanın seçim sonuçlarının siyasi yansımalarına bakacağını söyledi. Paksoy açıklamalarına şöyle devam etti;

Dolar için artık 5,85-6,30 bandındayız ne tarafa doğru kıracağımızı, sadece seçim belirlemeyecek ama seçim önemli olacak. Yabancı yatırımcılar da bu seçim süreci izleyecektir. Yabancı yatırımcılar bu sürece birlikte gidilip, birlikte çıkıldığını görürse bu Türkiye’ye büyük artı yazar.

“DOLAR-TL İLİŞKİSİ ÖNCELİKLE ABD İLE OLAN İLİŞKİLERE BAĞLI”

Dolar- TL ilişkisinde 3 ana değişken olduğunu söyleyen Paksoy, ilk önemli etkenin Türkiye-ABD ilişkileri olduğunu söyledi. Türkiye-ABD arasında olumlu gelişmelerin dolar fiyatlamasına etkili olacağını söyleyen Paksoy, ikinci etkenin dünya üzerinde dolar endeksinin gelişmelerinin olduğunu söyledi. Dolar’ın diğer para birimlerine baskısı TL’yi etkiler diyen Paksoy, “son olarak iç dinamiklerin Dolar-TL üzerinde etkilidir” dedi. Eğer ABD- Türkiye ilişkilerinde ekstrem bir anlaşma olursa Dolar-TL’de durum değişir diyen Paksoy, olası Fırat’ın doğusu anlaşması, S-400 ve F-35 sorunlarının çözüme kavuşmasını işaret etti. O zaman buraya ABD kaynaklı para gelir diyen Paksoy, Dolar için 6,15’in geçilmemesinin önemli bir teknik kriter olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE’NİN ARSA PAYI, BORCUNUN KAT KAT ÜZERİNDE”

Aynı yayında borç üzerinden Türkiye’ye kırılganlık olarak atfedilen sorunların iyi bir donanımla birkaç sene içinde atıp gidilebileceğine de gündeme getiren Paksoy, “Türkiye’nin arsa payı, genç nüfusu ve üretme gücüyle o borcun kat kat üzerindedir” dedi.