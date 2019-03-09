23. PONEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 PONEM 23. Dönem mülakat sonuçlarını sorgulama

23. PONEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 23.POMEM mülakat sonuçları sorgulama işlemi, Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanacak. 15 bin polis adayı büyük bir heyecanla sonuçların açıklanacağı anı bekliyor. Aylardır bekleyen adaylar büyük bir heyecan içinde. Sonuç değerlendirmeleri biter bitmez 23.POMEM mülakat sonuçları sorgulama işlemi, Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanacak. Mülakat sonuçları için konu binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Polis Akademisi internet sitesine, "www.pa.edu.tr" adresinden giriş yapılabilir. İşte POMEM 23.dönem mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberimizin detayları

23.POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23.POMEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak başvuruların birkaç gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı 15 bin polis alımı daha yapılacağını duyurdu. Polis alımı sürecinin hızla ilerlemesi, 24.POMEM başvurularının kısa sürede başlaması için sonuçların hızla duyurulacağı tahmin ediliyor. Öte yandan bazı haber sitelerinde yer alan bilgilere göre; Polis Akademisi için yapılan yemek sözleşmesi 7 Mart'ta yürürlüğe girecek. Bu durumda adayların Mart ayının ilk günlerinde netleşmesi gerekecek.

23.DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR? 23.POMEM mülakat sonuçları sorgulama işlemi, Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanacak. Polis Akademisi internet sitesine, "www.pa.edu.tr" adresinden giriş yapılabilir. Aşağıdaki linkten 23.POMEM mülakat sonuçlarını sorgulayabilirsiniz. Sistem sonuçlar açıklandığında aktif hale gelecek. 23.POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI