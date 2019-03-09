23. PONEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 PONEM 23. Dönem mülakat sonuçlarını sorgulama
23. PONEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 23. PONEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin polis alımının yapılacağı mülakat sonuçları için konu binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Aylardır bu anı bekleyen vatandaşlar için artık son gün. 23. PONEM mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından değerlendiriliyor. Adaylar açıklanacak listelerde isimlerini görmek için bekliyorlar. Polis Akademisi internet sitesine, 'www.pa.edu.tr' adresinden giriş yapılabilir. İşte POMEM 23.dönem mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberimizin detayları
23. PONEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 23.POMEM mülakat sonuçları sorgulama işlemi, Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanacak. 15 bin polis adayı büyük bir heyecanla sonuçların açıklanacağı anı bekliyor. Aylardır bekleyen adaylar büyük bir heyecan içinde. Sonuç değerlendirmeleri biter bitmez 23.POMEM mülakat sonuçları sorgulama işlemi, Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanacak. Mülakat sonuçları için konu binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Polis Akademisi internet sitesine, "www.pa.edu.tr" adresinden giriş yapılabilir. İşte POMEM 23.dönem mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberimizin detayları
23.POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23.POMEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak başvuruların birkaç gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı 15 bin polis alımı daha yapılacağını duyurdu. Polis alımı sürecinin hızla ilerlemesi, 24.POMEM başvurularının kısa sürede başlaması için sonuçların hızla duyurulacağı tahmin ediliyor. Öte yandan bazı haber sitelerinde yer alan bilgilere göre; Polis Akademisi için yapılan yemek sözleşmesi 7 Mart'ta yürürlüğe girecek. Bu durumda adayların Mart ayının ilk günlerinde netleşmesi gerekecek.
23.DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
23.POMEM mülakat sonuçları sorgulama işlemi, Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanacak. Polis Akademisi internet sitesine, "www.pa.edu.tr" adresinden giriş yapılabilir. Aşağıdaki linkten 23.POMEM mülakat sonuçlarını sorgulayabilirsiniz. Sistem sonuçlar açıklandığında aktif hale gelecek.
23.POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
POMEM NEDİR?
POMEM'in açılımı, Polis Meslek Eğitim Merkezi'dir. POMEM başvurusunda bulunan adaylar tüm aşamaları geçtiklerinde 6 aylık bir eğitime tabi tutuluyordur. Ancak son düzenleme ile eğitim süresi 4 aya indirildi. Adayların üniformalı olarak eğitim gördükleri süreçteki tüm masrafları devlet tarafından karşılanır. Adaylara harçlık ödemesi yapılır.
POMEM SONUÇLARINDA 53 GÜN DETAYI
Daha önceki POMEM sözlü mülakat sonuçları 53 gün içerisinde açıklanmıştı. 53 gün bu hafta geride kalırken sonuçların yine bu civarda bir süre ile açıklanması bekleniyor. 23.dönem POMEM sonuçları 24.dönem POMEM başvurusu yapacak adaylar tarafından da bekleniyor.
23.dönem POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanıyor mu? POMEM sonuçları için kritik tarih!
POMEM sözlü mülakat sonuçları erişime açıldığında 24.dönem POMEM başvuruları için kritik süreç de başlayacak. 23.POMEM sonuçlarının hafta başına kadar açıklanmasına kesin gözü ile bakılıyor.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan 24. Dönem POMEM polis alımı başvuru koşullarını sizlerle paylaşıyoruz. Polis olma hayali kuran ve Polis meslek eğitim merkezlerinde öğrenci olabilmek isteyen adayların sağlamları gereken başvuru koşulları.
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