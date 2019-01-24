24 ayar külçe altının gramı 217,00 liradan günü tamamladı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,91 azalışla 217,00 liradan tamamladı.
- AA
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 354,00 lira, Cumhuriyet altını 1.450,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,91 düşüşle 217,00 liradan işlem gördü.
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