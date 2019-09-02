DOLAR KURUNDA 5,79 TL GÖRÜLDÜ

5,80 üzerinde işlem gören dolar kurunu da değerlendiren Özdemir, dolar kurunun en düşükte 5,79’u gördüğünü ve kur tarafının gayet sakin olduğunu belirtti. Dünkü kapanışa göre dolar kurunun 0,25 aşağıda olduğuna dikkat çeken Özdemir, altın fiyatlarının küresel piyasalara bağlı olarak yatay seyrettiğini, petrol fiyatlarının ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının kızışmasıyla 60 doların altına demir attığını söyledi. Orta vadede petrol fiyatlarında düşüş göründüğünü ifade eden Özdemir, tahvil faizlerindeki yüzde 16,49’luk seviyeyi iyi olarak yorumladı.

TARIM YÜZDE 3,4 BÜYÜDÜ; İNŞAAT DÜŞÜŞTE BAŞI ÇEKTİ

Geçen yıla göre yüzde 1,5 küçülme, geçen çeyreğe göre yüzde 1,2 büyüme tablosunun sebebini inşaat sektörünün yüzde 12,7 daralmasına bağlayan Özdemir, bu sektörle ilgili yeni bir strateji gereksinimine işaret etti.

Türkiye’nin deprem risklerine ve kentsel dönüşümüne dikkat çeken Özdemir, faiz nedeniyle inşaat sektöründe girilen sürece kamu bankaları tarafından müdahale edildiğini ama özel bankaların buna katılmadığını belirtti.

Yüksek mevduat faizi sebebiyle paranın inşaata yönelmediğini anlatan Özdemir, TL bazında inanılmaz bir GSYH artışının dolar/TL kur yükselişi nedeniyle reel rakamlara yansımadığını söyledi. Bu detaylar nedeniyle piyasanın yüzde 1,5 gerilemeye moralini bozmadığını belirten Özdemir, geçen döneme ve gelişmelere bakıldığında kötü bir tablo olmadığına dikkat çekti.