Sadi Özdemir: Daha adaletli bir sistem inşa edilecek

24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Sadi Özdemir, daha adaletli bir sistem için inşa edilecek yeni vergi mimarisine ilişkin olarak, “Sayın Bakan (Albayrak) bununla ilgili genel mantığı verdi. Mayıs ayında bir başlık olarak sadece vergi reformunu anlatacak. Temel hedef, dolaylı vergilerin ve kayıt dışılığın azaltılmasıdır. Herkesten aynı verginin alınması adil olmayan bir düzendir.” dedi.

Türkiye’deki bütün kesimlerin kilitlendiği Yeni Ekonomi Paketi’nin içeriğine ilişkin aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendirmelerde bulunan 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, piyasanın en çok beklediği konuların finans ve vergiler olduğunun altını çizdi.

“BANKALAR RAHATLAYACAK”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Paketi’ndeki en önemli başlıklardan bir tanesinin “finansal dönüşüm” olduğunu anlatan Sadi Özdemir, “Sayın Bakan, ilk etapta kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek için iç borçlanma senetleriyle kamu bankalarına 28 milyar TL’lik bir sermaye güçlenmesi yapılacağını söylüyor.” dedi.

Bu sistemin bankaları fon konusunda rahatlatacağını belirten Özdemir, “Özellikle kredi teminatlarının daha kolay nakde çevrileceği ve yönetilebileceği yeni bir sistem getirilebileceği söyleniyor. Pakette bunun da yeni bir ‘fon benzeri’ bir sistem olacağı belirtiliyor. Şimdiki sistemde, bankanın verdiği kredi için aldığı teminatı nakde çevirerek ekonomiye kazandırmasının önünde bir bürokrasi var.” diye konuştu.

“İNŞAAT VE ENERJİ SEKTÖRLERİ EKONOMİ İÇİN ÇOK KRİTİK”

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın inşaat ve enerji sektörüyle ilgili olarak borç-hisse takası konusundan bahsettiğini ve bunun çok önemli olduğunu vurgulayan Sadi Özdemir, “Bu iki sektör, ekonomi için çok kritik. Burada teminat sürecinin bankalarca hızla değerlendirilebileceği bir kolaylık sağlanıyor.” ifadelerini kullandı.

“VERGİ ALANINDA KONUŞULAN İKİ ŞEY VAR”

Vergi konusunda uzun süredir konuşulan iki şey olduğunu ve bunların “dolaylı vergilerin azaltılması” ile “kayıt dışının azaltılması” olduğunu belirten Sadi Özdemir, şöyle konuştu:

“Sayın Bakan (Albayrak) bunlarla ilgili genel mantığı verdi. Mayıs ayında bir başlık olarak sadece vergi reformunu anlatacak. Temel hedef dolaylı vergilerin ve kayıt dışılığın azaltılmasıdır. Herkesten aynı verginin alınması adil olmayan bir düzendir. Verginin tavana yayılmasının sağlanması, kayıt dışılığın mümkün olduğunca azaltılması ve kurumların vergi yükünü artırmadan tahsilatın artırılmasının formülünü açıklayacak.”

“HER YIL YENİ İHTİYAÇLARA GÖRE YENİ REFORMLAR ÜZERİNE ÇALIŞILACAK”

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın bugüne kadar konuşulan neredeyse her konuda reform yapılacağını teyit ettiğini ifade eden Sadi Özdemir, “Bazı reformların çok kısa sürede yapılacağını görüyoruz. Diğer bazı konuların ise yıl içerisine takvimlendirildiğini ve en geç eylül ayının işaret edildiğini görüyoruz. Eylül ayı itibarıyla bütün reformların tarihleri ve kendileri ortaya çıkacak.” diye konuştu.

Mayıs ayında reformlarla ilgili toplantı yapılacağını belirten Özdemir, “2020 yılında yapılacak reformlar da o yıl içinde açıklanacak. Dolayısıyla ‘Reform yapıldı, 10 yıl sürsün’ diye bir mantık yok, bu çok güzel. Her yıl yeni ihtiyaç ve taleplere göre hangi reformların yapılabileceği üzerine çalışılacak.” sözlerini kullandı.