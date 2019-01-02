250 kişi 100 milyon dolar'a Türk vatandaşı oldu 

Türkiye vatandaşlık kanunundaki “gerekli yatırım miktarlarının” düşürülmesinden bu yana 100 milyon dolarlık yatırım ve 250’nin üzerinde vatandaşlık başvurusu alırken, 2019’da başvurularda patlama yaşanması bekleniyor. Eylül sonunda yapılan düzenleme ile Türk vatandaşlığı kazanımında 2 milyon dolarlık sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara, taşınmaz alımındaki 1 milyon dolarlık sınır ise 250 bin dolara düşürülmüştü. Yatırımını veya bankalardaki mevduatını 3 yıl boyunca çekmeyen ya da satın aldığı gayrimenkulü 3 yıl boyunca satmamayı taahhüt eden yatırımcılara, ömür boyu Türk vatandaşı olma hakkı veriliyor.

İSTANBUL’A İLGİ YOĞUN

Yabancılara vatandaşlık başvurusu için aracılık hizmeti veren VIPTurkishPass şirketinin CEO’su Akın Atalay, yabancıların konut alımındaki artışla birlikte Türkiye’ye gelen yabancıların önemli kısmının yatırımla vatandaşlık hakkından yararlanmak istediğini söyledi. Türkiye’de ev alımına en çok Arap ülkeleri, İran ve Türki Cumhuriyetlerden ilgi gösterildiğini belirten Atalay, sanıldığının aksine Avrupa ülkelerinde de yoğun bir talep olduğunun altını çizdi. “İngilizlerden çok telefon alıyoruz. On binlerce İngiliz, Alman, Rus Alanya’da, Antalya’da yaşıyor. Bu kişiler bu cennet vatana aşık olmuş, yerleşmişler. Şimdi bunlardan birçoğu Türkiye’deki sosyal imkanları görünce Türk pasaportu alarak çifte vatandaş olmaya karar veriyor” diyen Atalay, yabancıların en çok İstanbul, Antalya ve Bursa’ya ilgi gösterdiğini hatırlattı.

ABD İLE AVRUPA PAHALI

Diğer ülkelere değinen Atalay, “ABD’de 500 bin dolar yatırım karşılığında 5 yıl sonunda, Almanya’da 250 bin Euro yatırım, Kanada’da 800 bin dolar mevduat, Yunanistan’da ise 250 bin Euro’luk gayrimenkul alımı ile vatandaş olunuyor” dedi.

İranlılar Antalya ve İstanbul’dan ev alıyor

Kasım ayında Türkiye’den en fazla konut alan yabancılar sıralamasında Iraklılar bin 3 konut ile birinci sırada yer alırken İranlılar ise 463 konut ile ikinci oldu. İranlılar ise ekonomik ve kültürel sebeplerden ötürü İstanbul ile Antalya’dan ev sahibi olmayı tercih ediyor. VIP Turkish Pass yönetici ortağı Fatih Çayabatmaz “İranlılara Kanada’yı, Amerika’yı değil daha iyi yaşam için Türkiye’yi tavsiye ediyoruz” dedi. İstanbul’dan konut satın alan İranlı iş kadını Ferişte Beniamiriyan “20’ye yakın ülkeye gittim, kültürel açıdan en yakın ve kendimi huzurlu hissettiğim yer İstanbul” dedi.