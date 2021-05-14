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Ekonomi

26 milyon dolarlık piyangonun vurduğu bileti makinede yıkamışlar!

ABD'de 26 milyon dolarlık piyangonun vurduğu biletin, pantolon cebinde yıkandığı öne sürüldü.

AA14 Mayıs 2021 Cuma 10:34 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 10:34
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 26 milyon dolarlık piyangonun çıktığı biletin, sahibinin pantolon cebinde yıkandığı iddia edildi.

Los Angeles'da satılan biletin ikramiyesinin zaman aşımı dün sona ererken kazanan biletin sahibi ortaya çıkmadı.

Biletin satıldığı işletmenin çalışanı Esperanza Hernandez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, piyangoyu kazanan olduğunu ancak biletin pantolonunda yıkandığını ileri sürdüğünü belirtti.

İşletme yetkilisi de kadının kamera kayıtlarında bilet aldığının tespit edildiğini ve görüntülerin Kaliforniya Piyango idaresine teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Kaliforniya Piyango idaresi sözcüsü Cathy Johnston, iddiaların araştırılacağını açıkladı.

Piyangonun sahibinin bulunmaması durumunda, ikramiyenin tamamı Kaliforniya'daki devlet okullarına aktarılacak.

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