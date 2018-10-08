26 yaşında kendi fabrikasını kurdu

Ayonkarahisar'ın en uzak ilçelerinden Başmakçı'ya bağlı Hırka köyünde yaşayan Yılmaz, henüz 16 yaşındayken Denizli'deki tekstil fabrikasında çalışmaya başladı.

Her gün köyünden yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki iş yerine giderek bir yandan evine ekmek götürürken, mesleğin inceliklerini de öğrenen Yılmaz, kendi köyüne tekstil fabrikası kurmaya karar verdi.

Ailesinin de desteği ile yaklaşık bir ay önce kendi iş yerini açarak bu hayalini gerçekleştiren genç girişimci, bakkalı bile olmayan köyünün kadınları başta olmak üzere çevre köylerden 50 kişiye istihdam sağladı.

Genellikle Denizli ve İstanbul'dan aldığı siparişleri zamanında yetiştirmek için çalışanları ile yoğun mesai harcayan Yılmaz'ın en büyük hayali, devletten destek alarak işlerini büyütüp istihdam sayısını iki katına çıkarmak.

Genç girişimci Yılmaz, ortaokulu bitirdikten sonra 16 yaşında Denizli'deki bir tekstil fabrikasında işe başladığını söyledi.

2008 yılından bu yana tekstil sektöründe çalıştığını belirten Yılmaz, "10 yıl Denizli'de bu işi yaptım. Tekstil fabrikasında uzun yıllar çalıştım, tecrübeliyim. Tecrübe kazandığım için hayalim kendi köyümde bir fabrika açmaktı." dedi.

"İnşallah kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağım"

Bu hayalini ailesiyle paylaştığında büyük destek gördüğünü, onların da yardımı ile bir ay önce köyde kendi iş yerini açtığını anlatan Yılmaz, "Ailemin desteğiyle iş yerimi açtım. Kendi işimin patronu oldum. Köyümüzde bakkal bile yok. Bakkalı olmayan bir köye fabrika açtım." diye konuştu.