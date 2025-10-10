Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Kalkınma Yolu Projesi bir an önce hayata geçmeli. Projeye tam destek veriyoruz.

Biliyorsunuz iki sene önce sayın sudani ile ortak bir mekanizmada mutabık kalmıştık su sorununun çözülmesiyle ilgili. Irak ile Türkiye arasında Irak'taki su dağıtım sistem başta olmak üzere bu konuda ortak bir çalışma komitesi kuruldu. Irak'taki su dağıtım sisteminin ıslah edilmesi için proje bazlı ele alındı. Temennimiz inşallah bu sistemi oluşturmada son aşamaya yaklaştık. Islak ile ilgili projelerin hayata geçmesi.

İki ülke bu konuda birbirine güvenerek çalışma oluşturdular. Bunu devam ettireceğiz.

Irak'tan 27 Eylül'de yeniden petrol sevkiyatına başlanacak.

Önümüzdeki süreçte bu iş birliğimizi yeni bir anlaşmaya taçlandırmak istiyoruz. Elektrik ticaretinin kapasitesini artırması için çalışmalar gündemde. Türkiye olarak Irak'ın enerji altyapı projelerine önemli katkılar sunabiliriz.