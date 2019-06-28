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27 Haziran A101 aktüel kataloğu bu hafta aldın aldın! A101 27 Haziran aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde?

27 Haziran A101 aktüel kataloğu bu hafta aldın aldın! Evlerine uygun fiyata kaliteli ürünler almak isteyen vatandaşlar, ‘A101 27 Haziran aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde?’ sorusuna yanıt arıyor. A101 bu hafta da vatandaşın yüzünü güldürüyor. Her kategoride almak istediğiniz ürün çok cazip fiyatlara sizleri bekliyor. Peki, Bu haftaki katalogda neler var? Altus 1003 üç çekmeceli derin dondurucu 649,00 TL, sinbo termos 24,95 TL, Piranha akıllı bileklik 95,95 TL’den satılırken Polosmart Bluetooth hoparlör 45,95 TL’den bu hafta A101 marketler zincirinde satılıyor. Yaz tatiline çıkacak vatandaşlar için ise roboom valiz çeşitlerin orta boyu 109,00 TL, büyük boyu ise 119,00 TL’den satılıyor. İşte 27 Haziran A101 aktüel ürünler listesi haberimizin ayrıntılarında…

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27 Haziran A101 aktüel kataloğu bu hafta aldın aldın! ‘A101 27 Haziran aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde?’ sorusuna hafta sonu alışveriş yapacak vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Yine A101 marketlere gönül rahatlığıyla gidebileceksiniz. A101 bu hafta da vatandaşın yüzünü güldürüyor. Her kategoride almak istediğiniz ürün çok cazip fiyatlara sizleri bekliyor. Peki, Bu haftaki katalogda neler var? Altus 1003 üç çekmeceli derin dondurucu 649,00 TL, sinbo termos 24,95 TL, Piranha akıllı bileklik 95,95 TL’den satılırken Polosmart Bluetooth hoparlör 45,95 TL’den bu hafta A101 marketler zincirinde satılıyor. Yaz tatiline çıkacak vatandaşlar için ise roboom valiz çeşitlerin orta boyu 109,00 TL, büyük boyu ise 119,00 TL’den satılıyor. Yiyecek ve temizlik ürünlerindeki fiyatlar da bu hafta çok cazip. Sizin için özel mega temizlik paketi 29,95 TL’den satılacak. İşte 27 Haziran A101 aktüel ürünler listesi haberimizin ayrıntılarında…

A101 27 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

A101 HAKKINDA
 
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.
 
Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.
 
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.
 
Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

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