28 Şubat'ın faturası 400 milyar dolar
Tarihe postmodern darbe olarak kazınan 28 Şubat’ın üzerinden 22 yıl geçti. ‘Laiklik elden gidiyor’ bahanesiyle dindarlara zulmedildi, Türkiye yağmalandı, ‘yeşil sermaye’ denilerek binlerce firma batırıldı, 28 Şubat darbecileri millete ağır bir fatura bıraktı.
- KAAN ZENGİNLİ
ALBAYRAK GRUBU CEO’SU ÖMER BOLAT
İSLAMİ BİLİNÇLENME RAHATSIZ ETMİŞTİ
28 Şubat post-modern darbesi, merkez sağ yani muhafazakar hükümetleri devirmeyi amaçlayan biri girişimdi, bunun aynısını 15 Temmuz’da da yaşadık. İçeride muhalefetin destek verdiği 5’li çete olarak bilinen sendikaların, medyanın ve sermayenin desteklediği, dışarında ise üst akıl diye bildiğimiz küresel gücün organize ettiği bir süreç yaşadık. Ülkede o dönemde artan İslami bilinçlenme bu kesimleri rahatsız etmişti. Kamusal alanda, eğitim alanında bu bilinçlenmenin önüne geçmek adına birçok tedbir alındı.
‘BUNA 3Y DÖNEMİ DİYORUM’
‘İrticaya karşı çıkıyoruz’ söylemlerinin altında İslam karşıtlığı yatıyordu. Türkiye bir buhranın içine girdi, bankaların içi boşaltıldı ve batırıldı, yabancı sermaye ülkeden kaçmaya başladı, birçok şirket kepenk indirdi. Ülkeyi krizi sürüklediler ve bunun faturası 400 milyar doları buldu. Ülkeyi bir avuç zenginin ve faizcinin eline düşürdüler. Ben o dönemi ‘3Y’ olarak nitelendiriyorum; ‘Yasaklar’, ‘Yolsuzluk’ ve ‘Yoksulluk…’ Birlik ve beraberliğimizi bitirmek adına her türlü girişimde bulundular. Bu günleri gördük ama dikkatli olmak lazım. Bu uyuyan yapı şu an daha hırçın ve intikam duygusu içinde” dedi.
MÜSİAD BAŞKANI ABDURRAHMAN KAAN
YÜKSELİŞE GEÇEN FİKİRLERE DARBE
Değerlerimizi, inançlarımızı hiçe sayan uygulamalara ve büyük bir zulme sebep olarak ülkemizin yakın tarihine kara leke olarak geçen ‘28 Şubat Post Modern Darbesi’, MÜSİAD’ın tarihindeki önemli dönüm noktalarından biridir. Kamuoyunun da açık şekilde bildiği üzere, 28 Şubat’ta yaşatılan zulüm, yalnızca asker eliyle yapılmamıştır. Askerin başı çektiği süreç, siyaset, medya, iş dünyası, üniversite ve meslek örgütleri tarafından da profesyonel bir organizasyonla yürütülmüştür. 28 Şubat Post Modern Darbesi, sadece dönemin Refahyol hükümetine karşı yapılmamıştır. Aynı zamanda Refah Partisi’nin temsil ettiği fikre, bir uyanışa ve yükselişe geçen inançlı ve geleneklerine bağlı iş dünyasına karşı da gerçekleştirilmiştir.
KABUK BAĞLAMADI
Unutulmamalıdır ki; bir milletin yüzyıllardır koruduğu değerleri ve inançları üzerinden ona saldırmak, bu değerleri sorgulamak, hiçbir gücün cesaret etmemesi gereken bir teşebbüstür. 28 Şubat, vicdanlarımızda hiçbir zaman kabuk bağlamayan bir yaradır. Bu yaranın tekrar kanamaması ve yeni yaralar açılmaması için devletimizle, milletimizle daha güçlü yürüdüğümüz yeni bir dönem yaşıyoruz.
TÜMSİAD GENEL BAŞKANI YAŞAR DOĞAN
EKONOMİYE BÜYÜK ZARAR VERDİ
28 Şubat sadece Türkiye demokrasisine, özgürlüğüne vurulan bir darbe değildi; aynı zamanda iş dünyasına ve ekonomimize büyük zararlar verdi. Muhafazakar iş adamları, işinde gücünde olan, üreten, ülkesi için çalışan insanların tümü ‘yeşil sermaye’ olarak damgalandı; o günkü medyanın etkisiyle de adeta linç edildi. İnançlarından ötürü başörtülü kızlarımız üniversitelerden atılırken; bazı işadamlarımız da iş dünyasının dışına itilmek istendi. Yapılan baskılardan birçok iş yeri kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Sonuç olarak 28 Şubat’ın ekonomideki tahribatı büyük oldu.
ASKON BAŞKANI ORHAN AYDIN
MALUM ZİHNİYET 'KARUNLAŞTIRILDI'
28 Şubat 1997 post-modern darbesinde millet iradesi ile seçilmiş hükümet, adeta senaristlerin elinden çıkan bir senaryo ile al aşağı edilmiştir. Ülkenin kaynakları heba edilmiştir. 28 Şubat sürecinde Anadolu Sermayesi itibarsızlaştırılmış, tehdit edilmiş, 20 yıl geriye götürülmüştür. Bankaların içi malum zihniyet tarafından boşaltılmış, gecelik faiz yüzde 7 binlere kadar çıkartılarak bir gece de malum zihniyet Karunlaştırılmıştır. TMSF’ye 18 banka devredilmiş, bu bankaların borç yükü halkımızın üzerine yıkılmıştır. Kamu borcunun 2001 yılında milli gelire oranı yüzde 77.9 olmuş, enflasyon yüzde 70’lere ulaşarak vatandaşlarımız enflasyon canavarına ezdirilmiştir.
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