28 Şubat'ın faturası 400 milyar dolar

28 Şubat post-modern darbesi, merkez sağ yani muhafazakar hükümetleri devirmeyi amaçlayan biri girişimdi, bunun aynısını 15 Temmuz’da da yaşadık. İçeride muhalefetin destek verdiği 5’li çete olarak bilinen sendikaların, medyanın ve sermayenin desteklediği, dışarında ise üst akıl diye bildiğimiz küresel gücün organize ettiği bir süreç yaşadık. Ülkede o dönemde artan İslami bilinçlenme bu kesimleri rahatsız etmişti. Kamusal alanda, eğitim alanında bu bilinçlenmenin önüne geçmek adına birçok tedbir alındı.

‘BUNA 3Y DÖNEMİ DİYORUM’

‘İrticaya karşı çıkıyoruz’ söylemlerinin altında İslam karşıtlığı yatıyordu. Türkiye bir buhranın içine girdi, bankaların içi boşaltıldı ve batırıldı, yabancı sermaye ülkeden kaçmaya başladı, birçok şirket kepenk indirdi. Ülkeyi krizi sürüklediler ve bunun faturası 400 milyar doları buldu. Ülkeyi bir avuç zenginin ve faizcinin eline düşürdüler. Ben o dönemi ‘3Y’ olarak nitelendiriyorum; ‘Yasaklar’, ‘Yolsuzluk’ ve ‘Yoksulluk…’ Birlik ve beraberliğimizi bitirmek adına her türlü girişimde bulundular. Bu günleri gördük ama dikkatli olmak lazım. Bu uyuyan yapı şu an daha hırçın ve intikam duygusu içinde” dedi.