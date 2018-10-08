293 metrelik dev yolcu gemisi Bodrum’a yanaştı

Limasol Adası'ndan gelip Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaşan Malta bayraklı dev gemi esnafı heyecanlandırdı. Çoğunluğu Alman turist olan 2 bin 589 yolcu ve bin 467 personeliyle gelen gemi, Bodrum esnafının yüzünü güldürdü. Gümrük işlemlerinin ardından 293 metre uzunluğundaki 8 katlı dev kruvaziyerden inen yolcuların çoğunluğu şehir turu yaptı. Gemiden inen turistler Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize girdi. Bazı turistler ise Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini gezip, ilçedeki dükkanlardan alışveriş yapmayı tercih etti. Bodrum çarşısında alışveriş yapan turistler bol bol döner, kebap yedi, Türk lokumu aldı.

Geminin akşam saatlerinde Bodrum’dan ayrılarak Yunanistan'ın Santorini Adası'na gideceği öğrenildi.