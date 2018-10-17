2B’de 748 bin tapudan 11 milyar lira geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Ekim 2018 itibarıyla 531 bin taşınmaz 748 bin hak sahibine satılmış ve bu vatandaşlarımız tapularına kavuşmuştur. Satışların toplam değeri yaklaşık 11 milyar lirayı bulurken, bu bedelin 7.8 milyar lirası tahsil edilmiş, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmektedir” dedi. Kurum, kamuoyunda 2B yasası olarak bilinen, devletle vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturmak ve hak sahiplerinin uzun yıllardır kullanıcısı oldukları taşınmazlarda malik olmalarını sağlamak amacıyla 6292 sayılı ‘Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un çıkarıldığını hatırlattı.

6 AYLIK EK BAŞVURU

Kanun kapsamında taşınmazların durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Kurum, “Ekim 2018 itibarıyla 531 bin taşınmaz 748 bin hak sahibine satılmış ve bu vatandaşlarımız tapularına kavuşmuştur. Satışların toplam değeri yaklaşık 11 milyar lirayı buldu” diye konuştu. Kurum, söz konusu kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesi için yapılan son yasal düzenlemeyle 2B alanlarında bulunan taşınmazların satışında, “süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler” için 6 ay ek başvuru ve ödeme süresi verildiğini belirtti.

128 BİN KİŞİ İÇİN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Ek başvuru ve ödeme süresi 30 Kasım’da sona erecek bu son düzenlemeden, süresi içinde başvurmayan 63 bin kişi, bedeli süresi içinde ödemeyen 53 bin kişi, ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyen 12 bin kişi olmak üzere, 128 bin vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.