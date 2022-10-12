3 haneyi gördüler! Avrupa borç batağında

Avrupa'da ekonomik hasar iyice derinleşti. Hane halkının faturalarındaki artış ve sanayinin yavaşlaması, üç haneli yardım paketleri hazırlayan Avrupa'nın kamu borcunu hızla artırıyor ve daha rakamlara yansımayan kalemlerle birlikte katlanarak artacak.

PAKETLER KAVGA ÇIKARIYOR

10 yıl önce, Avrupa finansal krizin içindeyken, Almanya kemer sıkma politikasına öncülük etti. Şimdi Avrupa'nın geri kalanı, Almanya'nın enerji sübvansiyonlarına yoğun harcamaları konusunda öfkeli.

AB'de özellikle İtalya ve Fransa gibi ağır sıkletler, Almanya'nın tüketicileri ve işletmeleri enerji krizinin tüm etkilerinden korumak için geçen hafta açıkladığı 200 milyar euroluk devasa pakete karşı.

EN KÖTÜ DURUMDA OLAN İTALYA

Sabah'ın haberine göre, İtalya kıtadaki büyük ekonomiler arasında yüzde 151 ile en yüksek borçluluk oranına sahip ülke. İspanya ve Fransa da sırasıyla yüzde 118 ve 113 ile bu ülkeyi takip ediyor.

Euro Bölgesi ortalaması yüzde 95.6 olurken bunun üç haneye çıkacağına da kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere'de de benzer bir rakam var. İngiltere'de bu oran yüzde 95.9. ABD'de ise yine yüzde 99.6'lık bir rakam var.

KÜRESEL FİNANS KRİZİ RAKAMLARI AŞILDI

2008 küresel krizinin aşırı borcun tehlikelerini öğretmesi gerekiyordu. Ama o zamandan beri borçlanma arttı. Uluslararası Para Fonu'na göre, hükümetlerin, şirketlerin ve hane halklarının borcu 2007'de küresel GSYİH'nın yüzde 195'iydi.

2020 sonunda ise bu rakam yüzde 256'ya ulaştı. Borç üç ana nedenden dolayı arttı. İlk olarak, hükümetler finansal sistemi kurtardı. Ardından pandemi sırasında devletler evlere ve şirketlere destek oldu. Şimdi de gaz ve elektrik fiyatlarının darbesini hafifletiyorlar.