Faizler indi, talep patladı: Sayı 34 bine ulaştı

Son dakika... 3 kamu bankasının konut kredisine yoğun ilgi
3 kamu bankasına konut kredisi başvurusu yapanların sayısı 34 bine ulaştı. 5,9 milyar liralık kredi talebinde bulunuldu.
Faiz indirimi sonrası 3 kamu bankasına konut kredisi başvurusu yapanların sayısı 34 bine ulaştı. 5,9 milyar liralık kredi talebinde bulunuldu.
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