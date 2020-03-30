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Ekonomi

Kamu bankalarından hanehalkı geliri aylık 5.000 TL ve altında olanlara yeni kredi paketi

Kamu bankaları hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altındaki bireysel segmentteki müşterileri için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 14:48 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:09
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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hanehalkı geliri aylık 5.000 TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı

Bireysel müşteriler 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.

BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık"

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