3 kurumdan olumlu Türkiye raporu! Yabancı da tahminleri düşürdü

Enflasyonun aylık bazda 1.64'e yıllık bazda ise yüzde 71.60'a inmesinin ardından dünyanın önde gelen yatırım bankaları yıl sonu tahminlerini peş peşe indirdi.

Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JP Morgan, Türkiye'nin haziran ayı enflasyonunu yorumlarken dezenflasyonun beklenenden iyi başladığına dikkat çektiler.

MORGAN STANLEY:

Yıllık enflasyonun beklenenden hızlı düştüğüne vurgu yapan Morgan Stanley yıl sonu enflasyonu için yüzde 42.4 tahmininde bulundu. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceğini düşünen Morgan Stanley hizmet enflasyonu ve vergi artışlarının enflasyon konusunda risk olduğuna da vurgu yaptı.

GOLDMAN SACHS:

Raporda dolardaki sakinliğin düşük çekirdek enflasyonunda etkili rol oynadığı belirtildi. Morgan Stanley gibi Goldman Sachs da enflasyonun beklenenden hızlı düştüğüne vurgu yaparak yılın ikinci yarısı için talebin yavaşlamaya başladığını raporuna taşıdı. Bu yavaşlama etkisiyle enflasyonun 2024 için yüzde 36'ya kadar gerileyebileceği ifade edildi.

JP MORGAN:

Raporda enflasyon oranlarının beklenenden daha fazla düşüş gösterdiğini belirtilerek düşüşte, temel mal fiyatlarındaki yavaşlama önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Yıl sonu için yüzde 42.5'lik enflasyon tahmininde bulunan JP Morgan'ın 2025 yıl sonu için enflasyon beklentisi ise yüzde 25.

KARAHAN: TALEPTE DENGELEME BAŞLADI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan talepte dengelenmenin başladığını ancak enflasyonda henüz kat edecek mesafe olduğunu bu nedenle para politikasında sıkılığı koruyarak yola devam edeceklerini söyledi.

Karahan, Reuters'a yaptığı açıklamada "Sıkılığı koruyarak verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız doğrultusunda oluşmasını bekleyeceğiz. Henüz bu doğrultuda katedecek mesafemiz olduğunu düşünüyoruz" dedi. "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz" diyen Karahan enflasyonu düşürme konusunda "son derece kararlı olduklarına dikkat çekti. "Talepte dengelenme belirtileri ortaya çıkıyor" diyen Karahan bunun fiyatlara da yansımaya başladığını gördüklerini söyledi ancak tek bir veri üzerinden çıkarım yapmadıklarına dikkat çekti. "Oynaklığın yüksek seyrettiği bu dönemde tek bir veri üzerinden çıkarım yapmak sağlıklı olmaz" diyen Karahan "Merkez Bankası kararlılığı ve ihtiyatı ile hareket ediyoruz" dedi.