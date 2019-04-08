3 milyon kişinin önünden, 700 bin kişinin içinden geçtiği ticari üniteler satışa çıkıyor: TORKAM E5 Açık Çarşı

TOKİ tarafından hasılat paylaşım modeli ile Sefaköy- Florya aksında E5 Otoyoluna tam cephe konumundaki arsa ihalesini kazanan TORKAM İnşaat, İstanbul’un can damarı E5 Otoyolunun en yeni projesi TORKAM E5’le alıcılarına kazançlı bir yatırım fırsatı sunuyor.

İstanbul’un altın aksı olarak nitelendirilen bir noktada yükselen TORKAM E5, Sefaköy’de yapılacak Metro İstasyonu girişinin hemen üstünde yer alacak.

TOKİ BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET ÖZÇELİK: TORKAM E5, İSTİHDAMLA BİRLİKTE BÖLGENİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR

TORKAM E5’te süreç 10 yıla yakın sürdü. Halihazırda projenin temeli atıldı. İnşaat çalışmaları TOKİ kontrolünde sürüyor. Projesinin ulaşım yollarına yakın olması, bölgenin çeşitliliği, alt yapısı tamamlanmış bölgede bulunması alıcılara yeni fırsatlar sunacaktır. TORKAM E5 projesi, yakınındaki üniversiteler ile ulaşım akslarına sahip konumuyla transfer merkezi özelliği taşıyor. Bölgede yoğunluk kazanan yaya sirkülasyonu ile ticari üniteler kazanca yönelik büyük değer oluşturuyor. TORKAM E5 projesi içinde barındırdığı 234 rezidans, 117 ofis ve 310 adet cadde mağazasıile yeni istihdam sağlayıp bölgenin gelişimine katkı sağlayacaktır.

TORKAM İCRA KURULU BAŞKANI MAHMUT DERELİ: YATIRIM YAPANLAR ÇOK KÂRLI ÇIKACAK

TORKAM E5 Açık Çarşı'daki 310 dükkanın 124'ünü 21 Nisan'da açık artırma usulüyle satışa çıkacağız. Projede ofis, rezidans, dükkan için gereken ne varsa burada bulunuyor, yatırım yapanlar çok karlı çıkacak. 770 bin liradan başlayacak dükkanları herhangi bir banka garantisi istemeden 5 yılda sıfır faiz avantajıyla sunuyoruz. Ticari ünitelerin metrekaresi 17 bin liradan başlıyor. Ayrıca bölgenin en büyük marketi de burada yer alacak. TORKAM E5 metrobüs durağı, otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının merkezinde yer alıyor. Burada projeye özel metro durağı bulunacak. Günlük 700 bin kişiye ulaşan insan sirkülasyonu olması ticari üniteler için yüksek kazanç potansiyeli taşıyor. TORKAM E5’i; Rezidans daireleri, ofis ve mağazalarıyla tüm bölgenin yeni merkezi olarak geliştirdik. Projemiz, Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında. TORKAM E5, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olarak konumlanıyor.

BEKLENEN PROJE TORKAM E5 AÇIK ÇARŞI SATIŞA ÇIKIYOR

Projeye özel metro durağı, metrobüs durağı ile otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının merkezinde yükselen projede; 700 bin kişiye ulaşan yoğun insan sirkülasyonunun olması ticari üniteler için yüksek kazanç potansiyeli olarak nitelendiriliyor. Rezidans daireleri, ofis ve mağazalarıyla tüm bölgenin yeni merkezi olarak geliştirilen proje, Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında yer alıyor.

770 BİN TL DEN BAŞLIYOR

Sefaköy – Florya hattının en değerli noktalarından biri olan ve inşa çalışmaları tüm hızıyla sürenTORKAM E5 Açık Çarşı Dükkânları 770 bin liradan başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Dükkânların büyüklükleri 38 metrekare ila 1153 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıcalıklı detaylar ile planlanan 124 adet düzayak cadde dükkânı 5 YIL SIFIR faiz avantajı ile satışa sunuluyor.

YATAY MİMARİNİN GÜZEL ÖRNEĞİ TORKAM E5’TE

3 kattan oluşan, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olarak konumlanacak TORKAM E5, 20.776,46 metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Metro durağı ile bütünleşecek bir yapıda tasarlanan TORKAM E5 projesinde zemin altında (-7) kat bulunuyor.

Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkanıve 896 araçlık otopark kazandırılacak.

1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer aldığı projede konut büyüklükleri 54 metrekare ile 124 metrekare, birleştirilebilme özelliğine sahip ofislerin büyüklükleri ise 78 metrekare ile 178 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

127 bin metrekare inşaat alanına sahip projede teslimlerin Ekim 2020’de yapılması planlanıyor.